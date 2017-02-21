Apple Music online mÃ¼zik servisi baÅŸlarda beklenen ilgiyi gÃ¶rmemiÅŸti ama zaman iÃ§inde kullanÄ±cÄ±lar alÄ±ÅŸtÄ± ve Ã¶demeli Ã¼ye sayÄ±sÄ± Ã§oktan 10 milyonu aÅŸtÄ±. Spotify’Ä±n 30 milyonu aÅŸan Ã¼yesine yaklaÅŸmasÄ±na epey zaman olsa da kÄ±sa sÃ¼rede baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±k.

iOS: Daha Ä°yi Apple Music Deneyimi Ä°Ã§in Ä°puÃ§larÄ±

Apple Music Ã¼yesi olmuÅŸsanÄ±z Apple’Ä±n size sÃ¶ylemediÄŸi Ã¶zellikleri keÅŸfettikÃ§e ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nebilirsiniz. BunlarÄ± bulmakla uÄŸraÅŸmak yerine hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dosya konusunu okumaya devam edin.

Shazam Ä°le Apple Music BaÄŸlantÄ±sÄ±

Shazam mÃ¼zik arama servisi Ã¶nceden bu desteÄŸe sahip deÄŸildi ama iOS 9.3 gÃ¼ncellemesinden sonra Apple Music entegrasyonu eklendi. Ä°kisini baÄŸlamak iÃ§in uygulamayÄ± kurup Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve My Shazam alanÄ±na girip ayar diÅŸlisine tÄ±klayÄ±n ve Apple Music baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± seÃ§in. Onay verince Shazam ile aratÄ±p bulduÄŸunuz ÅŸarkÄ±lar Apple Music’te bulunup Ã§alma listenize eklenebilecek.

Ã–nerileri Ä°yileÅŸtirmek

Size Ã¶zel Ã¶neriler kÄ±smÄ±nda ilk kurulumda seÃ§tiÄŸiniz sanatÃ§Ä± adlarÄ± ve beÄŸeniler esas alÄ±narak rota Ã§izilir. Ama Apple Music yoldan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsa “ben bu Ã¶neriyi beÄŸenmedim” seÃ§eneÄŸine tÄ±klamalÄ±sÄ±nÄ±z. BÃ¶ylece size yÃ¶nelik Ã¶neriler daha iyi kÄ±vama gelebilir.

Siri Ä°le Apple Music KomutlarÄ±

Siri adlÄ± asistana komutlar verip mÃ¼zik Ã§aldÄ±rabilirsiniz. AyrÄ±ca Ã§alan ÅŸarkÄ± adÄ± ve sanatÃ§Ä±yÄ± sorabilir, beÄŸendiÄŸiniz ya da beÄŸenmediÄŸiniz ÅŸarkÄ±larÄ± sÃ¶yleyip daha iyi Ã¶neriler alabilirsiniz.

Sadece Ã‡evrimdÄ±ÅŸÄ± MÃ¼zik

Mobil veriyi kÄ±smak istiyorsanÄ±z ve zaten cihazÄ±nÄ±zda olan mÃ¼zikleri dinlemeyi seÃ§erek buna olanak verebilirsiniz. Bunun iÃ§in sadece indirilen mÃ¼zikleri Ã§evrimdÄ±ÅŸÄ± gibi dinleme olanaÄŸÄ± var. Listede sadece indirilmiÅŸ olan mÃ¼zikler gÃ¶sterilecek. Bunun iÃ§in MÃ¼ziÄŸim kÄ±smÄ±nda menÃ¼den sadece indirilmiÅŸ mÃ¼zik butonunu aktifleÅŸtirin.

GeÃ§miÅŸe EriÅŸim

Yeni dinlediÄŸiniz bir ÅŸarkÄ±nÄ±n adÄ± aklÄ±nÄ±za gelmiyorsa Ã‡alÄ±yor kÄ±smÄ±na girin ve altta yer alan Ã§ubuÄŸa tÄ±klayÄ±p Bir sonraki ÅŸarkÄ± sembolÃ¼ne tÄ±klayÄ±n. Bu kÄ±sma girdikten sonra son Ã§alÄ±nan ÅŸarkÄ±larÄ±n listesini gÃ¶rebilirsiniz.

Hepsi Ã‡evrimdÄ±ÅŸÄ± Olsun

TÃ¼m arÅŸivi indirme seÃ§eneÄŸi henÃ¼z yok ama iÅŸinizi kolaylaÅŸtÄ±rabilirsiniz. MÃ¼ziÄŸim kÄ±smÄ±nda liste Ã¼stÃ¼ndeki aÅŸaÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±r menÃ¼ye tÄ±klayÄ±n ve TÃ¼rler seÃ§in. Her birindeki Ã¼Ã§ noktalÄ± menÃ¼ye tÄ±klayÄ±p ok iÅŸaretli buluta basarak Ã§evrimdÄ±ÅŸÄ± mod iÃ§in cihaza indirebilirsiniz.

Apple Music Ä°le UyanÄ±n/Uyuyun

Apple Music’i alarm gibi kullanmak iÃ§in Clock uygulamasÄ±nda Ses kÄ±smÄ±na girin ve ÅŸarkÄ± seÃ§me listesinde en Ã¼ste Ã§Ä±kÄ±n. Benzerini Timer iÃ§in de yapabilirsiniz.





