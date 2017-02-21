Mobil aÄŸlar her zamankinden daha hÄ±zlÄ± hale gelmiÅŸ olsa da kotalar sÃ¼rÃ¼yor ve aylÄ±k kullanÄ±m deÄŸerlerini takip etmek ÅŸart oluyor. EÄŸer sizin de mobil veri kullanÄ±mÄ±yla ilgili ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±z varsa ve kÄ±sÄ±tlama yapmak istiyorsanÄ±z okumaya devam edin…

iOS: iPhone Mobil Veri KullanÄ±mÄ±nÄ± Azaltmak

Veri kullanÄ±mÄ±nÄ± kontrol altÄ±nda tutmanÄ±n en iyi yolu takibe almak. Ã‡oÄŸu GSM operatÃ¶rÃ¼ veri kullanÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶steren sayaÃ§lar ve paneller sunuyor. Basit biÃ§imde indirip kurup ve gÃ¼ncellenyin. iOS Bildirim Merkezine eklenebilen bir widget bile olabilir.

Bir diÄŸer yÃ¶ntemse iOS ile gelen veri monitÃ¶rÃ¼ Ã¶zelliÄŸini Ayarlar uygulamasÄ± iÃ§indeki mobil bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden kurmak. Maalesef bu bilgileri otomatik olarak sÄ±fÄ±rlama desteÄŸi yok ve aylÄ±k fatura kesilince sizin sÄ±fÄ±rlamanÄ±z gerekiyor.

Bireysel UygulamalarÄ± SÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±n

Biraz aÅŸÄ±rÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nse de belirli uygulamalarÄ±n asla mobil veri kullanmasÄ±na izin vermeyebilirsiniz. Ayarlar uygulamasÄ±nda ilgili uygulamayÄ± bulun ve mobil veri kÄ±smÄ±ndan izni kapatÄ±n. Siz Wi-Fi Ã¼zerinden baÄŸlanmadÄ±kÃ§a internete eriÅŸemiyor olacak.

Elbette belirli uygulama ve oyunlar internet eriÅŸimi olmayÄ±nca Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± red edebilirler. Oyunlara gelen bÃ¼yÃ¼k boyutlu veri gÃ¼ncellemeleri dikkate alÄ±nÄ±rsa mantÄ±klÄ± olabilir.

Facebook ve Instagram SÄ±nÄ±rlamalarÄ±

Facebook en sÄ±k kullanÄ±lan uygulama ama hem zamandan Ã§alÄ±yor, hem de batarya ve mobil veriyi tÃ¼ketiyor. AyrÄ±ca videolarÄ± otomatik yÃ¼kleme seÃ§eneÄŸi yangÄ±na kÃ¶rÃ¼kle gÃ¶tÃ¼rtÃ¼yor. Bunu kapatmak iÃ§in Facebook uygulamasÄ±nÄ± aÃ§Ä±n ve daha fazla sekmesinde alta inip Ayarlara girin ve Hesap AyarlarÄ± iÃ§inden Video & FotoÄŸraf alanÄ±ndaki otomatik oynatmayÄ± sadece Wi-Fi olarak deÄŸiÅŸtirin.

AyrÄ±ca HD video ve fotoÄŸraf yÃ¼kleme de kapatÄ±lÄ±rsa mobil veri kullanÄ±mÄ±nÄ±z dÃ¼ÅŸer.

Apple Music ve DiÄŸerleri

Buluttan akÄ±ÅŸ esaslÄ± mÃ¼zik servisleri de epey mobil veri kullanÄ±r. Bunlarda imkan varsa Ã§evrimdÄ±ÅŸÄ± mÃ¼zik dinleme aktifleÅŸtirin ve saklamak istediÄŸiniz mÃ¼zikleri Wi-Fi Ã¼zerinden cihaza indirin. Elbette bu durumda cihazda boÅŸ depolama alanÄ± olmasÄ± gerekir.

Ek olarak Ã§evrimdÄ±ÅŸÄ± olmayan mÃ¼zikleri akÄ±ÅŸ olarak dinlerken daha az veri Ã§ekmek iÃ§in mobil durumdayken mÃ¼zik kalitesini yÃ¼ksek kaliteden normal kaliteye dÃ¼ÅŸÃ¼rebilirsiniz. Wi-Fi aktif olunca tekrar yÃ¼ksek kalite geÃ§erli olur.

Ä°nternet TarayÄ±cÄ±lar

Mobil veri kullanÄ±mÄ±nÄ± Safari kullanÄ±rken kÄ±sÄ±tlama imkanÄ± bulamÄ±yorsanÄ±z Opera Mini ve Chrome gibi diÄŸer internet tarayÄ±cÄ±larÄ± kurup mobil durumdayken bunlarÄ± kullanabilirsiniz. Veri sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rma teknolojilerini destekleyen bu tarayÄ±cÄ±lar aynÄ± zamanda batarya Ã¼zerindeki yÃ¼kÃ¼ de dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼rler ve internet sayfalarÄ± daha hÄ±zlÄ± aÃ§Ä±lÄ±r.







