iPhone ekranına baktığınızda üst kısımda yer alan yuvarlak noktalar sayesinde GSM sinyal gücünün düzeyini kolayca anlarsınız. Bu sayede beş ayrı seviyeden biri görülebilir ama ne derece güçlü olduğu net olarak kestirilemez.

iOS: iPhone’da GSM Sinyal Gücünü Detaylı Görmek

Bir adım daha ileri gitmek ve rakam cinsinden sinyal gücünü görmek istiyorum diyorsanız ilk olarak telefonu arazi test moduna sokmanız gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için telefon uygulamasında *3001#12345#* numarasını arayın. Ardından arazi test modundayken kapama menüsü ekrana gelene kadar telefonun güç butonuna basılı tutun.

Ancak bu esnada telefonu kapatmayın ve bunun yerine Home ekranı belirene kadar Home butonunu basılı tutun. Artık ekranın sol üst kısmında seviye kutuları yerine rakam cinsinden sinyal gücü beliriyor olacak. Bu rakamlı alana tıklayın.

Rakamın değeri -40 ile -130 arasında değişecek. Eksilerde olduğu için sinyal gücü sıfıra indiğinde -130 ve mükemmel olduğunda -40 gösterilecek. Genelde -80 değeri elde edildiği anda beş sinyal dolu gösterilir ve -110 olduğunda tek sinyal dolu gösterilir.

Evinizde ya da ofisinizde sinyal güçlendirme cihazı varsa genelde daha yüksek değerler görebilirsiniz. İşte bu değere bakarak sinyal güçlendiriciye gerek olup olmadığı da kestirilebilir.





