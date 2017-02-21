WhatsApp Status, dilimizdeki Ã§evirisiyle WhatsApp Durum yeni bir Ã¶zellik ve 24 saat sonra otomatik olarak kaybolan video, fotoÄŸraf ve hareketli GIF’leri paylaÅŸmanÄ±za olanak tanÄ±yor. Durum gÃ¼ncellemelerinizi yalnÄ±zca rehberinizde kayÄ±tlÄ± olan WhatsApp kullanÄ±cÄ±larÄ± gÃ¶rebiliyor. Herhangi bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n Status / Durum gÃ¼ncellemesini gÃ¶rmek iÃ§in Status / Durum sekmesine dokunup kiÅŸinin durumunu seÃ§meniz yeterli oluyor. ArkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n durumuna yanÄ±t da oluÅŸturabiliyorsunuz, bunun iÃ§in durum gÃ¼ncellemesini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledikten sonra alt kÄ±sÄ±mdaki Cevapla seÃ§eneÄŸine dokunmak yeterli. Dilerseniz WhatsApp Status / WhatsApp Durum Ã¶zelliÄŸine daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.

WhatsApp Status / WhatsApp Durum NasÄ±l KullanÄ±lÄ±r?

Status / Durum GÃ¼ncellemesi OluÅŸturmak

Durum gÃ¼ncellemesi oluÅŸturmak iÃ§in Durum ekranÄ±na gidin. Durum ( ) simgesine dokunun. Bu noktada yeni bir fotoÄŸraf Ã§ekebilir, video kaydedebilir ya da akÄ±llÄ± telefonunuzda yer alan herhangi bir fotoÄŸraf ya da videoyu seÃ§ip GÃ¶nder seÃ§eneÄŸini kullanabilirsiniz.

Durum gÃ¼ncellemesini fotoÄŸraf ve videolara baÅŸlÄ±k, emoji, yazÄ± ve Ã§izim ekleyerek Ã¶zelleÅŸtirme imkanÄ± da sunuluyor.

Gizlilik AyarlarÄ±

Durum gÃ¼ncellemelerinin yalnÄ±zca rehberinizde kayÄ±tlÄ± olan kiÅŸiler tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebileceÄŸini belirtmiÅŸtik. Durum gÃ¼ncellemelerinizi rehberinizde kayÄ±tlÄ± olan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z yerine belirli kiÅŸilerin gÃ¶rmesini saÄŸlayabiliyorsunuz. Gizlilik ayarlarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmezseniz durumunuz bÃ¼tÃ¼n kiÅŸiler tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lecektir.

Status / Durum gÃ¼ncellemesinin gizlilik ayarlarÄ±na eriÅŸmek iÃ§in Durum ekranÄ±na gidin.Â MenÃ¼ > Durum gizlilik ayarlarÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne eriÅŸin. Durum gÃ¼ncellemelerinizi gÃ¶rmesini istediÄŸiniz kiÅŸileri belirleyin.

Gizlilik ayarlarÄ±nda yapacaÄŸÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶ndermiÅŸ olduÄŸunuz durum gÃ¼ncellemelerini etkilememekte. Okundu Bilgisi seÃ§eneÄŸini devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda kimlerin durum gÃ¼ncellemenize baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â Ã¶ÄŸrenemiyorsunuz.

Status / Durum GÃ¼ncellemesini Elle Silmek

WhatsApp Status / WhatsApp Durum gÃ¼ncellemeleri 24 saat sonra otomatik olarakÂ kaybolsa da bunlarÄ± elle silmeniz mÃ¼mkÃ¼n. Bu iÅŸlem sonucunda durum gÃ¼ncellemeniz doÄŸal olarak arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n telefonundan da silinecek.

Status / Durum gÃ¼ncellemesini elle silmek iÃ§in Durum ekranÄ±nÄ± aÃ§Ä±n. Durumum‘un kenarÄ±ndaki Ã¼Ã§ noktaya dokunun ve durum gÃ¼ncellemenizi seÃ§erek basÄ±lÄ± tutun. Ã‡Ã¶p kutusu simgesi ile Sil‘e dokunun.

Status / Durum GÃ¼ncellemesini Sona ve Ã–ne Almak

Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zdan gelen WhatsApp Status / WhatsApp Durum gÃ¼ncellemesini listenin sonunda gÃ¶rmek isteyebilirsiniz. Bunun iÃ§in Durum ekranÄ±na eriÅŸin. Listede sonda yer almasÄ±nÄ± istediÄŸiniz kiÅŸinin durum gÃ¼ncellemesini seÃ§ip basÄ±lÄ± tutun ve Sona al seÃ§eneÄŸini kullanÄ±n.

Durum gÃ¼ncellemesini Ã¶ne almanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n. Durum ekranÄ±nÄ± aÃ§manÄ±z, Sona AlÄ±nmÄ±ÅŸ durumlarÄ± gÃ¶rebilmek iÃ§in ekranÄ±n alt kÄ±smÄ±na doÄŸru kaydÄ±rma yapmanÄ±z, durum gÃ¼ncellemesini Ã¶ne almak istediÄŸiniz kiÅŸinin durum gÃ¼ncellemesini seÃ§ip basÄ±lÄ± tutmanÄ±z ve son olarak Ã–ne al seÃ§eneÄŸine dokunmanÄ±z yeterli olacaktÄ±r.





