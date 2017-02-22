Piyasada çok sayıda harita ve navigasyon uygulaması var. Bunların büyük kısmı ücretsiz ve güncellemelerle yol durumu gibi bilgiler internet üzerinden indiriliyor. Peki internet olmayan bir yerde kalırsanız nasıl tarif alacaksınız?

Android: En İyi Çevrimdışı Navigasyon Çözümleri

Artık harita uygulamaları çevrimdışı kullanıma destek verecek biçimde güncellendiler. Özellikle yurtdışına çıkmadan önce böyle bir uygulama kurmak şart.

Google Maps

Bu alandaki en popüler uygulama ve çevrimdışı kullanım desteği eklendi. Microsoft Maps uygulaması dışında bu derece iyi içeriği ücretsiz sunan bir rakibi yok. Google Maps’i çevrimdışı kullanmak için önceden hazırlık yapmalısınız. Ayarlar içine girip Çevrimdışı alanları eklemelisiniz. İstenen alanı çizdiğinizde detay seviyesine göre birkaç yüz MB’lık paket indirilecek ve 30 günde bir güncellemeniz istenecek. En fazla 2 GB boyutlu alan indirilebiliyor. 30 gün internetiniz olmazsa indirdikleriniz güncellenemediğinden siliniyor 🙁

MapFactor GPS Navigation Maps

Google Maps istemeyenlere ilk alternatif ve ücretsiz olmakla birlikte uygulama içi satın alma da yok. İlk açılışta haritaları çevrimdışı kullanmak üzere indirmek istiyor. Bu yüzden uygulamayı kurduktan sonra hazırlığını yapmasına izin vermelisiniz. İki yüz bağımsız harita paketi var ve seçim size kalıyor. Radar içeren alanlara ait özel haritalar da var. İndirme bitince manuel arama yapıp yol tarifi sorabilirsiniz.

GPS Navigation and Maps Sygic

Adını duymamış olabilirsiniz ama TomTom destekli bu uygulama netlik ve kalite alanlarında iddialı. Hem sürücüler, hem de yayalara hitap ediyor. Başlatınca konumu algılayıp ilgili haritayı indirmek için izin istiyor. İsterseniz başka ülke de seçebilirsiniz. Haritalar net ve sade. Premium sürüm alınınca trafik raporları, HUD ekran, kokpit kayıt kamerası ve şerit rehberi özellikleri ekleniyor.

CoPilot GPS Sat-Nav Navigation

Araç içi navigasyona odaklanan bu uygulama yayalar için uygun değil. Rota planlama konusunda uzman uygulama, farklı alternatifler öneriyor. Yola çıkıp çok duraklı seyahat yapacaklar için ideal görünüyor. Oteller ve restoranlar gibi binlerce çevrimdışı nokta kayıtlı. İlk kullanımda yedi günlük Premium denemesi hediye ediliyor. Buna 3D haritalar, sesli yol tarifi dahil. Ardından adım adım tarif ve 2D haritalar geçerli oluyor.







