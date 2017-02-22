AkÄ±llÄ± telefonunuzu baÅŸka birine satmadan Ã¶nce yapmanÄ±z gereken belirli iÅŸlemler var. Bu sayede iÅŸinizi saÄŸlama alÄ±p kiÅŸisel verilerinizin baÅŸka ellere geÃ§mesini engelleyebilirsiniz. Elbette temizleme iÅŸleminden Ã¶nce kendi verilerinizi yedeklemeniz de yerinde olacak.

Android: Telefonu Satmadan Ã–nce YapmanÄ±z Gerekenler

Maalesef belirli kullanÄ±cÄ±lar ikinci el telefonlarÄ± alÄ±r almaz iÃ§inde kalan veri olup olmadÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶z atÄ±yor ve kÃ¶tÃ¼ emellerine alet edebiliyor. Ä°lk adÄ±m veri yedekleme olmalÄ±.

Veri Yedekleme

CihazÄ±nÄ±zÄ± harici bir diske yedeklemeden Ã¶nce yeni cihazÄ± almanÄ±z ve elde etmeniz mantÄ±klÄ± olabilir. BÃ¶ylece sorunsuz bir geÃ§iÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± garanti edebilirsiniz. AyrÄ±ca Google Android gÃ¼ncellemeleri sonrasÄ±nda cihazdan cihaza geÃ§iÅŸ kolaylaÅŸtÄ± ve veriler Google hesabÄ±yla ya da NFC ile aktarÄ±labilir oldu. microSD kart yuvasÄ± olan Android cihazlarda mÃ¼zik, film gibi bÃ¼yÃ¼k boyutlu iÃ§eriÄŸi cihazdan cihaza aktarmak daha kolay ve Ã§abuk. Kart yoksa dahili belleÄŸe eriÅŸip fotoÄŸraf, video vb iÃ§eriÄŸi bilgisayara ya da OTG cihaza aktarmalÄ±sÄ±nÄ±z.

SIM ve microSD Kart Ã‡Ä±karÄ±n

BazÄ± cihazlarda SMS, adres defteri bilgiler hala SIM kartta saklanÄ±yor. Durum ne olursa olsun cihaz satarken size ait SIM ve microSD kartlarÄ± Ã§Ä±karmayÄ± ihmal etmeyin. EÄŸer cihaz satmadan Ã¶nce fabrika ayarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmayÄ± ihmal etmiyorsanÄ±z unutmayÄ±n ki bu iÅŸlemler microSD kart iÃ§eriÄŸi de silinebilir. SÄ±fÄ±rlamadan Ã¶nce kartÄ±nÄ±zÄ± Ã§Ä±karÄ±n.

Fabrika AyarÄ±na DÃ¶nÃ¼ÅŸ

Fabrika ayarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸle verileriniz silinir ve cihaz yeni alÄ±nmÄ±ÅŸ haline dÃ¶ner. Daha derinlemesine temizlik yapmak ve verileri asla kurtulamaz hale getirmek iÃ§inse Ã¶nce cihazÄ±nÄ±zda kriptolama yapÄ±n, ardÄ±ndan fabrika ayarÄ±na dÃ¶ndÃ¼rÃ¼n. BÃ¶ylece hangi yÃ¶ntem denenirse denensin silinmiÅŸ verilerinize baÅŸkalarÄ± eriÅŸemez.

Aksesuarlar ve Temizlik

Elbette satÄ±ÅŸ sÃ¶zleÅŸmenize gÃ¶re kutudan Ã§Ä±kan orijinal aksesuarlarÄ± tekrar yerleÅŸtirmeniz gerekebilir. Sonradan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ek aksesuarlarÄ± kazayla pakete dahil etmeyin. BazÄ±larÄ± yeni Android cihazÄ±nÄ±zla da kullanÄ±labilir. Tekrar almanÄ±za gerek kalmayabilir. AynÄ± zamanda Ã¶nemli bir son adÄ±m olarak zamanla dolan kirleri portlardan Ã§Ä±karÄ±n ve temiz olarak teslim edin.





