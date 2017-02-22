Bilmeniz Gereken 3 Nova Launcher Ã–zelliÄŸi ile karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z. Nova Launcher, Google Play uygulama maÄŸazasÄ±ndan indirilebilen en iyi Ã¶zel launcher Ã§Ã¶zÃ¼mlerinden birisi konumunda. Ã‡ok sayÄ±da Ã¶zelliÄŸe ev sahipliÄŸi yapÄ±yor, aynÄ± zamandaÂ KLWP gibi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti Ã¶zelleÅŸtirme uygulamalarÄ±yla da uyumlu. Ã‡ok beÄŸendiÄŸimiz bir araÃ§ olan Nova Launcher ile ilgili Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z 3 ipucunu sizlerle paylaÅŸmak istedik.

Bilmeniz Gereken 3 Nova Launcher Ã–zelliÄŸi

Jestler

UygulamanÄ±n en kullanÄ±ÅŸlÄ± Ã¶zelliklerinden biri belirli bir iÅŸlemi basitÃ§e, hÄ±zlÄ±ca kaydÄ±rma hareketiyle yÃ¼rÃ¼tebilmesi. KullanabileceÄŸiniz bol miktarda kaydÄ±rma parametresi olduÄŸunu unutmayÄ±n. Ã–rneÄŸin, bir uygulamada hÄ±zlÄ±ca kaydÄ±rma hareketi yaparak baÅŸka bir ilgili uygulamayÄ± aÃ§abilir veya uygulamanÄ±n kendisinde belirli bir iÅŸlemiÂ gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz.

BaÅŸka bir Ã¶rnek, ana ekranÄ±nÄ±zdan hÄ±zlÄ±ca geÃ§me ve Ã¶nceden belirlenmiÅŸ bir uygulamayÄ± baÅŸlatma Ã¶zelliÄŸi olabilir. Sonunda, farklÄ± uygulama veya iÅŸlemleri baÅŸlatmak iÃ§in farklÄ±, hÄ±zlÄ± kaydÄ±rma hareketlerini kullanabilirsiniz.

Bizim favori hareketimiz Ã§ift dokunma Ã¶zelliÄŸi. Biz bu hareketi ekranÄ± kilitlemek iÃ§in kullanÄ±yoruz, tÄ±pkÄ± LG G3 akÄ±llÄ± telefonda varsayÄ±lan olarak bulunan Ã¶zellik gibi.

Ã–zelleÅŸtirilebilir Simgeler

ÅžÃ¼phesiz, cihazÄ±nÄ±zdaki varsayÄ±lan simgelerin tÃ¼mÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmek Ã¼zere simge paketleri kullanabileceÄŸinizi biliyorsunuzdur.Â Bununla birlikte, belirli bir simgeyi de deÄŸiÅŸtirebilirsiniz; bunun dÄ±ÅŸÄ±nda, bir temaya ait bir simge yerine galerinizden Ã¶zel bir fotoÄŸraf ayarlamanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n.

Bunun iÃ§in ilgili simgeye uzun sÃ¼re dokunun ve karÅŸÄ±nÄ±za gelen Edit seÃ§eneÄŸi ile devam edin. Simgeye tekrar dokunun ve Gallery apps‘i seÃ§in. Son olarak ikonu beÄŸeninize uygun ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirin. Bu seÃ§enek klasÃ¶rler iÃ§in de geÃ§erli, klasÃ¶r simgelerini de deÄŸiÅŸtirebiliyorsunuz.

Uygulama Ã‡ekmecesini DÃ¼zenlemek

Nova Launcher’da uygulama Ã§ekmecesini organize etmek mÃ¼mkÃ¼n. AÅŸaÄŸÄ±daki ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini inceleyin, uygulama Ã§ekmecemizde iki farklÄ± sekme bulunduÄŸunu gÃ¶receksiniz.

Uygulama tepsisine kendi sekmelerinizi ekleyebiliyorsunuz. Bunun iÃ§in Nova Settings –Â App and Widget Drawers –Â Drawer Groups yolunu izleyin. Buradan uygulama Ã§ekmecesine yeni bir sekme ekleyebilir, mevcut sekmeleri Ã¶zelleÅŸtirebilir ya da sekmeler altÄ±na konumlandÄ±rÄ±lacak uygulamalarÄ± belirleyebilirsiniz.







