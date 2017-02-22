Huawei Honor 6X‘te hafÄ±za kartÄ±nÄ± dahili depolama birimi olarak kullanmak iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalarÄ± anlatacaÄŸÄ±z. BugÃ¼nlerde birÃ§ok kullanÄ±cÄ± akÄ±llÄ± telefonlarÄ±n dahili depolama birimlerinin yetersizliÄŸinden yakÄ±nÄ±yor. Ã–zellikle oyun ve uygulamalarÄ±n -istisna durumlar haricinde- yalnÄ±zca dahili depolama birimine yÃ¼klenebilmesi sÄ±kÄ±ntÄ± yaratmakta. Huawei Honor 6X sahipleri iÃ§in cihaza takÄ±lÄ± microSD kartÄ± dahili depolama birimi olarak kullanabilmeleri adÄ±na izlemeleri gereken aÅŸamalara deÄŸiniyoruz.

Huawei Honor 6X: HafÄ±za KartÄ±nÄ± Dahili Depolama Birimi Olarak Kullanmak

Ã–ncelikle bu iÅŸlemin geliÅŸtiricisi (XDA Ã¼yesiÂ Mvs1989)Â ve farklÄ± kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan denendiÄŸini ve olumlu sonuÃ§lar elde edildiÄŸini belirtelim. Ancak benzer hiÃ§bir metodun tam anlamÄ±yla gÃ¼venli olmadÄ±ÄŸÄ±Â unutulmamalÄ±. Burada izleyeceÄŸiniz sÃ¼reÃ§te meydana gelebilecek aksaklÄ±klar ve sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± unutmayÄ±n.

Gerekenler

Huawei Honor 6X akÄ±llÄ± telefonda Bootloader kilidinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve root eriÅŸiminin saÄŸlanmasÄ± gerek. Bu konuda daha Ã¶nce bir rehber hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±k .

. Bu iÅŸlem yalnÄ±zcaÂ Android 6.0 Marshmallow sÃ¼rÃ¼mÃ¼nde geÃ§erli, akÄ±llÄ± telefonunuzda Nougat tabanlÄ±Â EMUI 5 yÃ¼klÃ¼yse kesinlikle denemeyin.

Ä°ÅŸleme baÅŸlamadan Ã¶nce cihazÄ±nÄ±zda Xposed’un yÃ¼klÃ¼ olmasÄ± gerektiÄŸini unutmayÄ±n. Xposed kurulumunu daha Ã¶nce burada anlatmÄ±ÅŸtÄ±k.

anlatmÄ±ÅŸtÄ±k. AkÄ±llÄ± telefonunuzun pil seviyesinin en azÄ±ndan % 60 dÃ¼zeyinde olmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n.

MicroSD kartÄ±n cihaza takÄ±lÄ± olduÄŸundan emin olun.

Ä°ndirmeler

Kurulum YÃ¶nergeleri

Xposed Installer’Ä± yukarÄ±daki baÄŸlantÄ±dan indirin. YukarÄ±daki baÄŸlantÄ±yÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ndeki gibi 4 farklÄ± baÄŸlantÄ± gÃ¶receksiniz.Â Android 5.0 Lollipop iÃ§in SDK21,Â Android 5.1 Lollipop iÃ§in SDK22, Android 6.0 Marshmallow iÃ§in SDK23 indirilmeli. Yani siz SDK23’Ã¼ indirmelisiniz.

Huawei Honor 6X’e Xposed Installer kurulumunu gerÃ§ekleÅŸtirin.

Xposed Installer’Ä± akÄ±llÄ± telefonunuzda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Downloads sekmesini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyin.

sekmesini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyin. XinternalSD ÅŸeklinde arama yapÄ±n ve bu modÃ¼lÃ¼ cihazÄ±nÄ±za yÃ¼kleyin.

ÅŸeklinde arama yapÄ±n ve bu modÃ¼lÃ¼ cihazÄ±nÄ±za yÃ¼kleyin. Kurulum tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda bu modÃ¼lÃ¼ etkinleÅŸtirin.

AkÄ±llÄ± telefonunuzu yeniden baÅŸlatÄ±n.

Yeniden baÅŸlatma iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸinde microSD kartÄ±nÄ±z Android’li akÄ±llÄ± telefonunuz tarafÄ±ndan dahili depolama birimi olarak tanÄ±nacaktÄ±r.

DilediÄŸiniz sayÄ±da uygulama iÃ§in bu ayarÄ± (microSD kartÄ± dahili depolama birimi olarak) etkinleÅŸtirebilirsiniz. Bir ayarÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸinizde cihazÄ±nÄ±zÄ± yeniden baÅŸlatmanÄ±z gerektiÄŸini unutmayÄ±n.



