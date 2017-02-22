iOS iÅŸletim sistemli cihazlar iÃ§in geliÅŸtirilen harika bir oyun, Hidden Folks ile karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z. Her gÃ¼n yeni bir video oyununun Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Hidden Folks gibi kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±lÄ± elde ettiÄŸini gÃ¶remiyoruz. Oyunda adÄ±ndan da anlaÅŸÄ±labileceÄŸi Ã¼zere gizlenmiÅŸ kiÅŸi ve nesneleri tespit etmeniz gerekiyor. Son dÃ¶nemlerde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z en baÅŸarÄ±lÄ± iOS oyunu olduÄŸunu ifade etmemiz gerekiyor.

iOS: Hidden Folks’ta SaklÄ± KiÅŸi ve Nesneleri Bulun!

Oyunda muazzam bir deneyim sÃ¶z konusu ve gerÃ§ekten eÄŸleniyorsunuz.Â Where’s Waldo?’nun dijital versiyonu gibi, yani ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir manzarada bir dizi gizli kiÅŸi ve nesneyi bulmanÄ±z gerekmekte. AradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸi veya nesneler genellikle bir ÅŸeylerin arkasÄ±nda gizlenmiÅŸ durumda, bunlarÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karmak iÃ§in bir veya daha fazla nesneye dokunmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bununla birlikte oyunun basit ve Ã§ok eÄŸlenceli olduÄŸunu bir kez daha belirtmek istiyoruz, oyuncularÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi zor ve Ã¼st dÃ¼zeyde odaklanÄ±lmasÄ± gereken bulmacalarla uÄŸraÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± sevindirici.

Hidden Folks’u oyun dÃ¼nyasÄ±nda eÅŸsiz kÄ±lan bir Ã¶zelliÄŸi var: ses efektleri. DiÄŸer oyunlarda genellikle alÄ±ÅŸÄ±lagelmiÅŸ ÅŸekilde nesneler hareket ettirildiÄŸinde Ã§Ä±kan sesler, kuÅŸ sesleri ya da ortam seslerini duyuyoruz fakatÂ Hidden Folks’ta seslerin tek bir kaynaÄŸÄ± var: oyunun yaratÄ±cÄ±sÄ±Â Adriaan de Jongh’un ta kendisi. Yapraklardaki hÄ±ÅŸÄ±rtÄ± ya da bir maymun sesi olsun, oyundaki her efekt oyuna organik ve canlÄ± bir his veren tek bir adam tarafÄ±ndan Ã¼retilmiÅŸ durumda. Ã‡ocuk kitaplarÄ±ndakine benzeyen Ã§izimler de oyuna ÅŸÃ¼phesiz bir tarz katÄ±yor ve detaylÄ± ortamlarda oyunculara nefes alma imkanÄ± tanÄ±yor.

Oyunda kontroller ekrana dokunarak gerÃ§ekleÅŸtirilmekte, yakÄ±nlaÅŸma ve kaydÄ±rma hareketleri yapÄ±labiliyor. Hidden Folks 15’ten fazla seviyeÂ iÃ§eriyor, geliÅŸtiricisi gelecekte yeni bÃ¶lÃ¼mlerin ekleneceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ veriyor.



