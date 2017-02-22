Son yÄ±llarda aksiyon kameralarÄ±yla ilgili ciddi bir patlama yaÅŸanmÄ±ÅŸ durumda. Su geÃ§irmez, ÅŸoka dayanÄ±klÄ± ve her yere takÄ±labilen aksiyon kameralarÄ±nÄ± alanlar akÄ±llÄ± telefonlarÄ±nÄ± kÄ±rma riski yaÅŸamadan eÄŸlencenin doruklarÄ±na tÄ±rmanabiliyor ama bu kameralarÄ±n fiyatÄ± binlerce TL olabiliyor!

iOS: iPhone KamerasÄ±nÄ± GoPro Action Haline Getirmek

DiÄŸer yandan aksiyon kamerasÄ±na tonla para harcamanÄ±z ÅŸart deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§oÄŸu iPhone modelinde yer alan ana kamera son derece baÅŸarÄ±lÄ± ve zaten cebinizde taÅŸÄ±yorsunuz. Bunu aksiyon kamerasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye ne dersiniz? Elbette mÃ¼mkÃ¼n ama belirli alanlardan feragat etmeniz gerekecek. Sadece son nesil modellerde su geÃ§irmezlik var ve hangi model olursa olsun ÅŸoka maruz kalmalarÄ±na izin veremezsiniz.

Piyasada Ã§eÅŸitli su geÃ§irmez ve ÅŸoka dayanÄ±klÄ± kÄ±lÄ±flar var ve bunlarÄ± kullanabilir, dikkatli davranarak iÅŸinizi saÄŸlama alabilirsiniz. Bir diÄŸer sorunsa iPhone depolama kapasitesine baÄŸlÄ± olarak video kaydetme sÃ¼resi. Aksiyon kameralarÄ±na takÄ±lan 128 GB’lÄ±k kartlar aksine iPhone’da 5 GB vb alan kalmÄ±ÅŸsa kayÄ±t sÃ¼reniz sÄ±nÄ±rlÄ± olacak.

Elbette kayÄ±tlarla ilgili bir diÄŸer sorunsa batarya sÃ¼resi ama iPhone’un video kayÄ±t sÄ±rasÄ±nda uÃ§uÅŸ modundaÂ iken Ã§ok fazla gÃ¼Ã§ tÃ¼kettiÄŸi sÃ¶ylenemez. Burada belirleyici faktÃ¶r ekran parlaklÄ±ÄŸÄ±. Neyse ki piyasada Ã§ok sayÄ±da power bank Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ var ve taÅŸÄ±mak mesele deÄŸil. iPhpne 6 ve Ã¼stÃ¼ gerÃ§ekten Ã§ok kaliteli video Ã§ekebiliyor. Burada size gerekli olan gÃ¶ÄŸÃ¼s taÅŸÄ±ma bandÄ±. GoPro iÃ§in geliÅŸtirilen bu yelek benzeri Ã§Ã¶zÃ¼mlere telefon adaptÃ¶rÃ¼ eklenebiliyor. Alternatifse baÅŸa takÄ±lan versiyon ama telefon ekranÄ±nÄ± gÃ¶remeyeceksiniz. Arada gÃ¶rÃ¼ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± olarak farklar bulunuyor.

Son olarak aksiyon kameralarÄ±nÄ±n geniÅŸ aÃ§Ä±lÄ± lenslerini aratmayan ek lensleri alÄ±p iPhone ile kullanabilirsiniz. TÃ¼mÃ¼nÃ¼ bir arada sunan Ã§Ã¶zÃ¼mlerden biri Hitcase Pro Action Pack ve 150 dolar civarÄ±nda.

Hangi Uygulama?

iPhone ile gelen bÃ¼tÃ¼nleÅŸik Kamera uygulamasÄ± iyi biÃ§imde video Ã§ekebiliyor ve Ã§oÄŸu kullanÄ±cÄ±nÄ±n iÅŸini gÃ¶rÃ¼yor. Daha fazla Ã¶zellik arayanlar MobiePro alabilir. Bu sayede sessiz video kaydÄ±, daha dÃ¼ÅŸÃ¼k dosya boyutu, farklÄ± Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k desteÄŸi vaat ediliyor.

Bir diÄŸer seÃ§enekse Filmic Pro ve Ã§ok sayÄ±da Ã¶zelleÅŸtirme seÃ§eneÄŸi iÃ§eriyor. Normalden yÃ¼ksek veri akÄ±ÅŸÄ±yla kaliteyi arttÄ±rabiliyor.







