Apple iPhone‘da Live Photo’larÄ± GIF’e dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalara deÄŸineceÄŸiz. Son birkaÃ§ nesildeki iPhone’larda yer alan Live Photos (CanlÄ± FotoÄŸraflar) Ã¶zelliÄŸi kullanÄ±cÄ±lara fotoÄŸraf Ã§ekmekten biraz daha fazlasÄ±nÄ± vaat ediyor. Bu Ã¶zellikÂ kullanÄ±cÄ±larÄ±n fotoÄŸraf Ã§ekmeden hemen Ã¶nce o anÄ±n hareketli bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§ekmelerini saÄŸlamakta. Ã‡ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri iPhone sahibi olmayan bir kiÅŸiyle paylaÅŸamÄ±yorsunuz, tabii Live Photo’larÄ± GIF’e dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek bu tabloyu deÄŸiÅŸtiriyor. Live Photos Ã¶zelliÄŸi iPhone 6S / 6S Plus ve daha gÃ¼ncel Apple iPhone modellerinde kullanÄ±labilmekte. Elde edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ise iOS 9 ileÂ Mac OS X El Capitan ve daha gÃ¼ncel iÅŸletim sistemli Apple cihazlarda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebiliyor. DiÄŸer cihazlarda ise yalnÄ±zca hareketsiz, sÄ±radan bir fotoÄŸraf olarak aÃ§Ä±lÄ±yor. Dilerseniz iPhone‘da Live Photo’larÄ± GIF’e dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in ne yapmanÄ±z gerektiÄŸine deÄŸinelim.

iPhone: Live Photo’larÄ± GIF’e DÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek

Destekli bir Apple cihazda Live Photo Ã§ekmek iÃ§in iOS’in doÄŸal kamera uygulamasÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve arayÃ¼zde Ã¼st kÄ±sÄ±mda yer alan Live Photo butonuna dokunun. SeÃ§enek etkinleÅŸtirildiÄŸinde rengi sarÄ±ya bÃ¼rÃ¼necektir.

Bu Ã¶zelliÄŸi devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmak iÃ§in yine aynÄ± butona dokunmanÄ±z yeterli. Live Photo devre dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nda ilgili buton beyaz renge bÃ¼rÃ¼necektir. Bu modla Ã§ektiÄŸiniz fotoÄŸraflarÄ±n akÄ±llÄ± telefonunuzda daha fazla depolama alanÄ± kullanacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

Live Photo’larÄ± GIF’e dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in Lively adlÄ± Ã¼cretsiz uygulamadan yararlanabilirsiniz. UygulamayÄ± akÄ±llÄ± telefonunuza yÃ¼kleyip Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda arayÃ¼zÃ¼nde tÃ¼m canlÄ± fotoÄŸraflarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyecektir. DilediÄŸiniz bir fotoÄŸrafÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bunu Ã¼Ã§ farklÄ± formatta kaydedebileceÄŸinizi fark edeceksiniz.

Ã–ncelikle Live Photos’larÄ± GIF dosyasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebiliyorsunuz. Elde edilen GIF dosyalarÄ± yaklaÅŸÄ±k 4-5 MB boyutunda oluyor. UygulamayÄ± 2.99 USD karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼cretli sÃ¼rÃ¼me terfi etmezseniz GIF dosyasÄ±na uygulamanÄ±n watermark’Ä± ekleniyor. Ãœcretsiz sÃ¼rÃ¼mde yÃ¼rÃ¼tme seÃ§enekleri, boyut ve hÄ±zÄ± dÃ¼zenleme imkanÄ± bulunmakta.

Ä°kinci olarak Live Photos’u MOV dosyasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilirsiniz. Bu durumda dosya boyutu genellikle 3 MB seviyesinde oluyor. Son olarak eÄŸer Live Photos’taki bir kareyi sabit fotoÄŸraf olarak elde etmek istersenizÂ JPG formatÄ±nÄ± tercih edebiliyorsunuz.







