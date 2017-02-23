Bir ailede başarının anahtarlarından biri iletişim ve teknoloji bu anlamda faydalar sağlıyor. Bu sadece aile bireyleri arasında konuşmalardan ibaret değil. Aksine çok fazla konuşmak zorunda kalmadan plan hazırlama, bilgi paylaşımını kolaylaştırma ve verim arttırmadan söz ediyoruz.

Ailelere Yönelik Ücretsiz Uygulamalar

Bu amaca hizmet eden çeşitli ücretsiz uygulamalar yer alıyor ve sizlere tanıtmak istiyoruz:

FamilyInSafe

Sohbet, görev yönetimi, diğerlerinin konumunu izleme özellikleri içeren, web, Android ve iOS sürümleri olan bu uygulama çok fazla özellik içermediğinden anlaşılması ve kullanılması kolay.

Paylaşılabilen alışveriş listeleriyle üyeler alınacakları ekleyip alınanları silebilir.

ChoreMonster

Çocuklar ve yetişkinler için ödüllendirici görevler tanımlama ve takip etme olanağı veren bu uygulamanın web, Android ve iOS sürümleri var. Bu şekilde görev bölümü yaparak hayatı kolaylaştırabilir ve küçüklere hayat alışkanlıkları aşılayabilirsiniz. Ödüller para ya da TV izleme gibi seçenekler olabilir.

ContactBox

Adres defterlerini aile bireyleriyle paylaşma imkanı veren uygulamanın Android ve iOS sürümleri var. Aile bireyleri aynı kişileri adres defterinde tutmadığı için biri tesisatçının numarasını bilirken diğerleri bilmiyor olabilir. Bu uygulama işinizi kolaylaştırıyor. Kurup adres defterinize erişim izni verin ve liste hazırlayın. Bu listeler “tamirciler” gibi ayrı başlıklar altında toplanabilir. Paylaşınca numaralar diğer üyelerin uygulamasında eşleşiyor olacak.

MediSafe

Sevdiklerinizin ilaçlarını alması için hatırlatma yapan ve buna uygun raporlar hazırlayan uygulamanın Android ve iOS sürümleri var. İstenen ilaçlar, seçilen zamanlar gelince alınmak zorunda ve işinizi kolaylaştıran bu uygulama hatırlatıcılarla alıp almadığınızı soruyor.







