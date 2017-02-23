Günümüzde nereye gitsek insanları ellerindeki akıllı telefonlara odaklanmış olarak görüyoruz. Kısacası insanlar akıllı telefon bağımlısı oldu diyebiliriz. Aslında bu genel anlamda daima kötü bir durum değil ve avantajlı anlar da olabiliyor.

Akıllı Telefonla Hayatınızı Kolaylaştırın

Örnek vermek gerekirse artık dünyanın herhangi bir yeriyle iletişim kurmak çok daha kolay ve hızlı. Görüntülü sohbetlerle yolculuk gerektiren toplantılara gerek kalmadı. Aynı zamanda hayatın her anını kolaylaştırmaya odaklanmış özel uygulamalar var.

Yemek Yerken Çalışın

Çoğu kişi yemek yerken masada bile akıllı telefonunu kurcalıyor. Diğer yandan her gün ve hafta masada yemek için harcanan saatler düşünülürse ve bu anlar değerlendirilirse kendinize daha fazla zaman ayırabilir ya da uyku sürenizi arttırabilirsiniz. Yemek sırasında yapabilecekleriniz:

Google Maps ile yolculuk planlama

Fotoğraf düzenleme

Sosyal ağlar

Oyun

Bu içerik sadece iş odaklı değil, aynı zamanda stres atma bağlantılı. Çoğu uygulamayı tek elle kullanarak yemeğe devam edebilirsiniz.

Artan Üretkenlik

Telefonu kullanarak birileriyle sohbet ederken, özellikle de eller serbest durumunda başka işler yapıp üretkenliği arttırabilirsiniz. Akla gelenler:

Hava durumu kontrolü

Ajanda kontrolü

Haber başlıklarına göz atmak

Bunlar için çok fazla beyin gücü gerekmiyor ve telefon sohbeti aynı anda sürdürülebiliyor.

Uçuş Sırasında Çalışmak

Yeni nesil çözümlerle uçaklarda akıllı telefon kullanımına izin çıktı ve kimi havayolları Wi-Fi servisi sunar oldu. Böylece internete erişebilir ve işlerinizi yolda tamamlayabilirsiniz. Elbette uçakta koltuk mesafesine bağlı olarak dizüstü bilgisayar kullanmak zor olabilir ama akıllı telefonla çoğu işe devam edebilirsiniz. Akla gelenler:

Blog girdisi

İnternet gezintisi

Notlar almak ve beyin fırtınası koparmak

Projelerinize özel planlar hazırlamak

Sürüş Sırasında İş

Araç kullanırken eller serbest kiti olmadan telefon kullanmak yasak. Ekrana bakmadığınız sürece sorun yok. Bluetooth bağlantılı kulaklığı takın ve şu işleri yapın:

SMS almak ve göndermek

E-posta almak ve göndermek

Blog girdisi

Hava durumu ve haber takibi

Bu noktalarda Google Now ve Apple Siri gibi asistanlar imdadınıza yetişiyor.

İdman Sırasında Yapılabilecekler

Son olarak spor salonundayken zamanı daha verimli biçimde geçirmeniz mümkün. Sadece MP3 dinlemek ya da video izlemekle sınırlı değilsiniz. Örneğin:

Daha hızlı okumaya alışın

Eğitici YouTube konferans videoları

Yeni dil öğrenmek

Hafıza oyunları







