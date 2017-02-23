Hepimiz son model arabalar kullanmıyoruz. Elbette sadece kasetçalar teypler içeren arabalar dönemine geri dönmüyoruz ama akıllı telefonunuzdaki müzikleri doğrudan çalma desteği olmayan modelleri işaret ediyoruz. Bu gibi araçların sahipleri ne yapabilir?

Android: Cepten Arabaya Müzik Aktarmak

Arabayla yol alırken FM radyo kurcalamak ya da CD koleksiyonu taşımak zorunda değilsiniz. Akıllı telefonunuzdaki belki de binlerce şarkıyı güçlü anfi ve hoparlörlerle dinlemeniz mümkün ve kolay. Adım adım bir rehber şeklinde düşünürsek elbette ilk olarak akıllı telefonu düşmeyecek biçimde kokpite sabitleyerek başlamalısınız.

Telefon Sabitleme

Piyasada istemediğiniz kadar farklı sayıda ve modelde araç kiti var. Bunları cama, kokpite, havalandırma mazgalına vb takarak akıllı telefonu kolayca sabitleyip çıkarabilirsiniz. Bize kalırsa en iyi örneklerde telefon kılıfı arkasına yapıştırılan metal yüzeyi kendine çeken mıknatıslı ayaklar var. Bunlar monte etmek de kullanmak da basit.

Eski Nesil Teyplere Bağlantı

Arabanızdaki ses sistemi eski nesildense içerdiği ses girişi, CD çalar ya da kaset çalar gözüne bağlı olarak aktarım için çeşitli adaptörler kullanabilirsiniz. Elbette FM radyo vericisi gibi işleyen modüller de var ama bunlarda ses kalitesi daha düşük ve batarya tüketimi yüksek. Sadece 3.5 mm kulaklık çıkışına gerek duyan ara kablolar basit olsa da artık bazı akıllı telefonlarda 3.5 mm çıkışı kalmadı.

Bluetooth üzerinden bağlanan sistemlerdeyse araç içi sete özel bir alıcı eklemeniz gerekiyor ama eski teyplerde buna imkan yok. 12V çakmak adaptörüne takılabilen FM vericisi aradığınız çözüm olabilir. Kaset biçimli ses adaptörlerinde de ses kalitesi o kadar yüksek değil ve kablo karmaşası fazla.





