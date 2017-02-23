Kendi mobil işletim sisteminden beklediğini bulamadan Microsoft, epey süredir iOS ve Android özel uygulamalar sunuyor. Bunların bazıları firmayla özdeşleşmiş dev isimler ve bazıları sadece mobil platformda karşımıza çıkıyor.

Android: En İyi Microsoft Uygulamaları

Microsoft çalışanları, boş zamanlarında Microsoft Garage adlı özel grup altında toplanıp özel mobil uygulamalar geliştiriyor. En iyi Microsoft uygulamalarını siz Android kullanıcıları için seçtik.

Microsoft Office

Office’in Android ve iOS sürümleri 2014 yılında ücretsiz hale geldi ve ciddi bir akım gerçekleşti. Word, Excel, PowerPoint bağımsız uygulamaları 2015’de geldi ve düzenleme desteği sağladı. Basit düzenleme serbestken gelişmiş seçenekler için Office 365 üyeliği isteniyor. OneDrive ile içerik eşleyen bu uygulamalara diğer ortamlardan devam edilebiliyor.

OneNote

Yakın zamanda yenilikler eklendi ve en iyi not alma uygulamalarından birine dönüştü. Evernote gibi tüm platformlarda kurulabiliyor ve eşleşiyor. Rakipler aksine tamamen ücretsiz ve notlara ses, web klibi, etiket, fotoğraf vb eklemek mümkün. Dosya geçmişi, parola koruması, Android Wear desteği bile var.

OneDrive

Google Drive rakibi bol özellikli bulut depolama servisi OneDrive arka planda Office uygulamalarıyla entegre ve otomatik fotoğraf/video yedekleme özellikleri var. Çevrimdışı kullanmak üzere indirme, işbirliğine girme, paylaşım ayarları hazır ama ücretsiz alan sadece 5 GB. Office 365 üyelerineyse 1 TB. Aksi durumda aylık ödemeyle alan alınabiliyor.

Skype

2015’de arabirim güncellemesine giden Skype, kolay biçimde sohbet ve kontak yönetimi sağlıyor. Skype üyelerini aramak ücretsiz ve dünya genelinde numaları aramak ucuz.

Outlook

En iyi e-posta istemcilerinden biri ve Acompli satın almasından sonra servise yeni özellikler eklendi. Takvim özelliği iyileştirildi. Gmail, Outlook.com, Microsoft Exchange, Yahoo vb eklenebiliyor.

Groove

Xbox Music yerini alan Groove müzik uygulaması çok daha başarılı ve özellik anlamında rakiplerini yakaladı. Dijital marketten alınanlar saklanıyor ve akış olarak dinlenebiliyor.

Office Lens

Telefonunuzu tarama cihazına dönüştüren bir kamera uygulaması ve aynı zamanda belgeleri hızlı biçimde saklama imkanı veriyor. Office uygulamalarıyla entegre olduğundan çok pratik. Word belgeleri, PDF ve hatta PowerPoint sunumu hazırlayabiliyor.

Arrow Launcher

Uygulama başlatıcı alanında farklı bir yaklaşım. Elbette belirli işlevleri yerine getirmek için Google yerine Microsoft imzalı servislerden destek alıyor ve kullanıcıları kendi saflarına çekmeye çalışıyor. Bizce denemelisiniz çünkü değişik özelliklere sahip.







