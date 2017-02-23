Google Maps‘te liste oluşturmak ve paylaşmak için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Google popüler harita uygulamasına kısa süre önce yeni bir özellik ekledi ve artık kullanıcıların uygulamada listeler oluşturmasına olanak tanımaya başladı. Beğendiğiniz restaurantları, vazgeçemediğiniz mağazaları ve hoşunuza giden konumları içeren listenizi oluşturup bu listeleri arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Dilerseniz Google Maps‘te liste oluşturmak ve paylaşmak için ne yapılması gerektiğine bakalım.

Google Maps: Liste Oluşturmak ve Paylaşmak

Google Maps’te liste oluşturmak için öncelikle uygulamayı Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzda çalıştırın. Süreç iki platformda da izlenebiliyor. Tarayıcıda bu işlemleri uygulamak şu anda mümkün değil.

İlk listenize eklemek istediğiniz bir konum için arama yapın, Save butonuna dokunun. Bu noktada ön tanımlı olarak oluşturulan listelerden birisini tercih edebilir ya da kendi özel listenizi oluşturma yoluna gidebilirsiniz. Yeni bir liste oluşturmayı seçerseniz bir isim girip kaydettikten sonra listeyi görüntülemeniz mümkün.

Hamburger menü simgesine dokunup Your places seçeneğine girdiğinizde listenize erişebiliyorsunuz. Saved sekmesini görüntüleyerek ön tanımlı ve kendinizin oluşturduğu listeleri bulabilirsiniz.

Varsayılan olarak tüm bu listeler yalnızca sizin erişiminize açık durumda. Sharing options‘tan yapacağınız düzenleme ile dilediğiniz listeleri paylaşıma açabiliyorsunuz. Listeyi gizli tutabilir, herkesin görebilmesi için açık hale getirebilirsiniz; herkese açık yaptığınızda Google arama sonuçlarında da belirecektir. Alternatif bir yöntem olarak listeyi az sayıda arkadaşınızla paylaşmak için URL göndermeyi de düşünebilirsiniz.

Listeyi başkalarıyla paylaşmak için Share butonuna dokunun, Google Maps uygulaması paylaşım için bir link oluşturacaktır. Bu bağlantıyı e-posta, mesaj ya da sosyal ağlar aracılığıyla arkadaşlarınıza iletebilirsiniz.





