Microsoft’un kullanıma sunduğu yeni Skype Lite uygulaması ile eski akıllı telefonlarda Skype kullanmak mümkün hale geliyor. Bu uygulama esasında gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcılar düşünülerek geliştirilmiş durumda. Eski akıllı telefon sahipleri ve güçlü olmayan / limitli internet bağlantısı erişimiyle yetinmek durumunda olan kullanıcıların da hizmetten faydalanabilmesi hedefleniyor. Hatırlayacağınız üzere benzer amaçla daha önce de Facebook Lite, Messenger Lite ve YouTube Go uygulamaları geliştirilmişti; Microsoft da bu çizgiyi takip etmiş görünüyor. Skype Lite uygulamasını daha yakından tanıyoruz.

Skype Lite: Eski Akıllı Telefonlarda Skype Kullanmak

Skype Lite ağabeyi Skype ile aynı çekirdek özelliklere sahip fakat gelişmekte olan ülkeler için optimize edilmiş durumda. Yani uygulamayı 2G bağlantısı ile dahi kullanmak mümkün. Uygulama ile kısa mesajlar okunabiliyor ve mesajlara yanıt oluşturulabiliyor.

Skype Lite yaklaşık 14 MB boyutunda, bu sayede depolama alanı sıkıntısı olan eski akıllı telefonlara da sorunsuzca yüklenebiliyor. Görüntülü görüşmelerde daha az veri kullanması ve pili daha tasarruflu şekilde kullanması için çeşitli iyileştirmeler yapılmış. Konuşmalar sırasında aktarılan veri daha fazla sıkıştırıldığı için veri kullanımı azaltılabiliyor.

Skype Lite şu an için Google Play uygulama mağazasından indirilebiliyor fakat indirme yalnızca Hindistan’daki kullanıcılar için açık. Yani Hindistan’da yaşayan kullanıcılar Skype Lite’ı Google Play uygulama mağazasından akıllı telefonlarına yükleyebiliyor. Eski bir cihaz sahibiyseniz ya da internet bağlantınız güçlü değilse Skype Lite’ın APK dosyasını APK Mirror sitesinden indirebilirsiniz.





