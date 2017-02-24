Chrome internet tarayıcısının otomatik tamamlama özelliği yazım hatalarınızı da hatırlıyor ve kimi zaman yardım edeceğine işinizi zorlaştırabiliyor. Her ne kadar yeni üyelikler sırasında dolduruna formlarda kolaylık sağlasa da bazen ters tepebiliyor ama neyse ki çözümü var ve basit.

Chrome Otomatik Tamamlama Özelliğinin Yönetimi

Chrome internet tarayıcısının depoladığı otomatik tamamlama verisini düzenlemek kolay. İsterseniz sonradan tamamen kapatıp size ait kişisel bilgilerin bulut depolama ortamında saklanmasına da son verebilirsiniz. Chrome otomatik tamamlama özelliğinin sakladığı tipik bilgiler:

Ad

Firma

Adres, şehir, posta kodu, ülke

Telefon numarası

E-posta adresi

Kredi kartı bilgisi

Özellikle kredi kartı bilgisini Chrome yerine Google Payments ödeme sitesinde saklamak daha güvenli olmakta. Akıllı telefon, masaüstü sistem, Chromebook vb kullanarak depolanan bilgiyi düzenleyebilirsiniz.

Değişiklik yapmak için Chrome’un Android sürümünü kullanıyorsanız uygulamayı açın ve ayarlara girin. Formları otomatik doldurma satırına tıklayın ve mevcut veriyi bulup düzenleyin ya da içerik ekleyin. Burada görülen veri, Chrome’un diğer sürümleri üzerinden görülen veriyle aynı olacak. Ardından Chrome ile gelen bu otomatik tamamlama özelliğini tamamen kapatma kararı alırsanız yapmanız gereken Açık seçeneğini Kapalı haline getirmek.





