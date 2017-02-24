Senelerden beri VoIP esaslı ve görüntülü sohbet alanlarında lider olan Skype, yüklü bir ödemeden sonra Microsoft saflarına katılmıştı. Zaman içinde Microsoft odaklı gelişmeler yaşandı. Düşük ses kalitesi, ani çökmeler ve Microsoft parmağından ötürü şikayetçiyseniz çeşitli alternatifler var.

En İyi Skype Alternatifleri

Zaman içinde bir miktar düşüşe geçen Skype, ciddi rakiplerle karşı karşıya kalır hale geldi. Benzer işi gören ve daha sade olan seçeneklere bakıyoruz:

Google Hangouts

Web, Android ve iOS sürümleri olan Google imzalı Hangouts sohbet sistemi hızlı biçimde yaygınlaştı ve ABD ile Kanada’da ücretsiz arama desteğiyle Skype’ı aratmaz hale geldi. Bazılarına göre ses kalitesi anlamında Skype’dan bile iyi. Aynı anda on taneye kadar kullanıcı bir anda sohbet gerçekleştirebiliyor. Telefon defteri ve Gmail bağlantıları arama listesine eklenebiliyor. Diğer ülkelerdeki numaraları aramak için kredi yüklemek gerekiyor. Arama ücretleri epey düşük.

Appear.In

Şimdilik Android sürümü yok ve avantajı herhangi bir üyelik gerekmeden ve dosya indirmeden arama yapılabilmesi. Çok basit biçimde arama yapmak isteyenlere hitap ediyor. Web üzerinden arama imkanı var. iOS uygulamasını indirince seçenekler artıyor. Basit biçimde bir oda açın ve linkini sekiz kişiye kadar paylaşın ve sohbete geçin. Sesli ya da videolu sohbet seçilebiliyor.

ooVoo

WhatsApp ile Skype’ın birleşimini temsil eden ooVoo ücretsiz ve Android, iOS, web ve Windows uygulamaları var. Diğer üyeleri aramak ücretsiz ve telefon numaralarını aramak düşük ücretli. En ilgi çekici yanlarından biri yüksek kaliteli grup video sohbetler. 12 kişiye kadar destek veriliyor.

Viber

Uluslararası aramalar yapanlar arasında son derece popüler olan reklamsız ve ücretsiz Viber uygulaması masaüstü dahil çoğu platforma hitap ediyor. Ücretsiz metin, ses, görüntü bazlı sohbet var ve 800 milyon üyeye ulaşmış durumda. Her bir aramada 40 kullanıcıya kadar olabiliyor. Uluslararası arama ücretleri epey düşük. Tüm mesajlar kripto korumalı.







