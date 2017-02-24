Yeni nesil Android esaslı akıllı telefonların sondan bir önceki sürüm işletim sistemiyle gelmesi şaşırtıcı değil. Sürüm döngüleri ve maddi sebeplerden ötürü üreticiler bu yolu seçmek zorunda kalıyorlar.

Yeni Telefonlarda Neden Eski Android Sürümü Var?

Her sene içinde büyük akıllı telefon üreticileri kozlarını masaya yatırıyorlar ve rakiplere gözdağı veren yenilikleri sıkıştırmaya çalışıyorlar. Son derece pahalı olan amiral gemileri bile kimi zaman sondan bir önceki nesil işletim sistemiyle karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle aylar öncesinde satışa çıkmış belirli akıllı telefonlarla yan yana geldiklerinde yazılımsal herhangi bir artı içermeyip albenilerini yitirebiliyorlar. İşte bu durum gerçekten moral bozucu olabilir. Üreticilerin cevabıysa en kısa sürede en yeni işletim sistemine terfi edilecekleri…

Bunun ana sebebi lisanslama sebebinden ötürü Android’in son sürümünün hızlı biçimde cihazlara adapte edilememesi. Google, sadece kendi sunduğu Android esaslı cihazlara uygun Android sistemi geliştiriyor. LG, Samsung gibi diğer üreticilerin Android sürümlerini adapte edip farklı cihazlarına uyarlaması gerekiyor. Bu özel versiyonları hazırlayıp test etmek çok kolay değil ve maliyetli.

Yazılım – Donanım Döngüleri

Ssmsung’un kısa süre sonra sunacağı Galaxy S8 modeli Mart ayında ilan edildiğinde Android 7.0 ya da 7.1.1 ile gösterilecek. Android 8.0 sürümü kısa süre sonra duyurulursa Galaxy S8 raflara yerleştiğinde bir önceki nesilde kalmış gibi görünebilir çünkü Samsung cihaza yönelik Android’i hazırlamak ve test etmek için geçen sene sonundan beri çalışıyordu yani elinde daha başka olanak yoktu. Apple’ın iOS’u aksine üreticilerin cihazlarına uygun Android sürümünü geliştirip hazır etmesi zaman aldığından yeni nesil cihazlar Android sürümü olarak geride kalıyor ve son sürüme terfi etmeleri aylar sürebiliyor. Zamanlama denk gelirse Android’in yeni sürümü çıktığı anda test aşamasında olan cihazlarsa avantajlı hale gelebiliyor.





