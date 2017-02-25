Android işletim sisteminin sadeleştirilmesiyle elde edilmiş olan akıllı saatlere ve diğer giyilebilir ürünlere yönelik Android Wear işletim sistemi güncellenmeye ve yenilikler eklenmeye devam ediyor. Bu sayede eklenen yeniliklerden biri akıllı saati birden fazla Google hesabıyla kullanabilmek.

Android: Akıllı Saati Birden Fazla Google Hesabıyla Kullanmak

Android Wear 2.0 güncellemesiyle gelen bu yenilikle artık akıllı saatinizi akıllı telefona bağlı bir eklenti olmaktan çıkıyor, başlı başına akıllı telefon olmadan da kullanılabiliyor.

Akıllı saatiniz Android Wear 2.0 güncellemesini almışsa birden çok Google hesabı eklenebilir ama Google’ın çekirdek servislerinin doğru işlemesi için varsayılan hesabınızın doğru biçimde seçilmesi gerekiyor. Ayrıca varsayılan seçilmeyen Google hesabına gelen bildirimler alınabilir ve etkileşime girilebilir oluyor. Bu yüzden Google hesabından diğerine geçme zorunluluğu kalkıyor. Örneğin Google Asistan’ın doğru biçimde çalışması için varsayılan hesabı doğru seçmelisiniz.

Google Hesapları Arasında Geçiş

Akıllı telefona kurulmuş Google uygulamalarının büyük kısmı Google hesapları arasında hızlı biçimde geçiş desteği veriyor ama akıllı saat uygulamaları henüz bu derece esnek ve fonksiyonel değil. Özellikle de Android Wear 2.0 güncellemesinden sonra güncellenmemiş olan akıllı saat uygulamalarında bu destek yok. Google Asistant ve diğer çekirdek servislerinde, Google Play Store’da varsayılan seçtiğiniz hesap kullanılır. Değiştirmek içinse:

Saatinizdeki Play Store uygulamasını açın

Aşağı sürükleyip Play Store ayarlarına erişin

Hesaplar simgesine tıklayın ve yanında yeşil işaret olan varsayılan hesabı görün

Varsayılan hesap değiştirmek için istediğiniz hesap üzerine tıklayın ve Play Store’a geri dönün



