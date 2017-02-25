Bilim harika ve bu özel uygulamalar sayesinde çocuklarınız da bilime merak salabilir ve geleceğin yıldızları olma yolunda ilk adımlarını şimdiden atabilir!

Android: Çocuklara Özel Bilim Uygulamaları

Çocuklar bilgileri emme yeteneği olan birer sünger gibi düşünülebilir ve bu yüzden tam zamanında bilim eğitimi vermek mantıklı olabilir. Çocukları bilime yönlendirmek için geliştirilmiş çeşitli uygulamalar var. En iyi seçenekler şunlar:

Kid Science Amazing Experiments

Çocukların ilgisini bilime çekmenin en iyi yollarından biri belirli ilgi çekici deneyleri göstermek. Bu uygulama işte buna odaklanıyor ve evde güvenli biçimde yapılabilecek bilimsel deneyleri öğretiyor. Ekrana gelen adımlarla anlamak kolay ve deneyler bittikçe daha zorları sırayla beliriyor. Uygulamadaki oyunda tamamlanan deneyler benzer biçimde gerçek hayatta tekrar edilebilir.

Alchemy – Genetics

Kimya türüne hitap eden oyunlar temelde bir ya da birden çok bileşeni birleştirip sonuçlar elde etmeye odaklanıyor. Buna odaklanan uygulama içeriği oyunlarla farklı hayvanları birleştirip yeni melezler geliştirmeyi anlatıyor. Başta üç hayvanla başladıktan sonra toplamda neredeyse 500 hayvan keşfedebilirsiniz. Başta alışması zaman alabilir ama alttaki menü sayesinde yardım alınabiliyor. Alıştıktan sonra bırakamayacaksınız. Premium sürüme ödeme yaparsanız reklamlar gösterilmiyor.

Animal Kingdom Science for Kids

Hayvanlar her gün çevremizde ve çocuklarınız sürekli olarak hayvanlarla ilgili sorular soruyorsa bu uygulamaya bayılacaklar. Çocuklarınız, hayvanları kurtarmak için sorulan ilgili soruları doğru biçimde cevaplamak zorunda. İşte bu sayede hayvanlarla ilgili bilgi dağarcıkları genişliyor olacak. Safari ekranına gelen bilgiler ve sorulan sorular kimi zaman zorlu olabilir. Bu yüzden daha çok ilkokul öğrencilerine hitap ediyor.







