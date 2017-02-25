Android‘li root’suz akıllı telefonlarda kaldırılamayan uygulamaları kaldırmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Son yıllarda üreticiler bu konuda daha özenli davranıyor olsa da Android işletim sistemli akıllı telefonların birçoğunda çok sayıda ön yüklü / Bloatware uygulama yer almakta. Siz de bizim gibi takıntılı bir kullanıcıysanız ihtiyaç duymadığınız bu uygulamaları akıllı telefonunuzdan kaldırmak isteyebilirsiniz. Root erişimi sağlanmamış akıllı telefonlardan kaldırılamayan uygulamaları kaldırmak imkansız değil.

Android: Kaldırılamayan Uygulamaları Kaldırmak (Root’suz)

Android ayarlarında ön yüklü uygulamalar için durdurma ve devre dışı bırakma seçenekleri var. Öncelikle Android’in Settings menüsüne gidin.

Apps / Applications sekmesine dokunun.

Application Manager menüsünü açın.

Ön yüklü olarak gelen uygulamalarda genellikle Disable (Devre dışı bırak) ve Force Stop (Durmaya zorla) seçenekleri oluyor, Uninstall (Kaldır) seçeneğini göremiyoruz. Burada Force Stop ve ardından Disable seçeneğine dokunmalısınız.

Bu şekilde ihtiyaç duymadığınız bloatware’leri tek tek devre dışı bırakabilirsiniz. Bunları akıllı telefonunuzdan kaldırmak için Windows işletim sistemli bir bilgisayara ve USB veri kablosuna ihiyacınız olacak.

Öncelikle Android’li cihazınızda Settings -> About Phone -> Build Number (Ayarlar – Telefon Hakkında – Sürüm Numarası) yolunu izleyin ve bu seçeneğe art arda 7 kez dokunun. Developer Options (Geliştirici Seçenekleri) menüsü etkinleşecektir.

Bu menüden USB Debugging (USB Hata Ayıklama) seçeneğini etkinleştirin.

Cihazınızdaki sistem uygulamalarını kaldırma olanağı sağlayan Debloater yazılımını Windows işletim sistemli bilgisayarınıza indirin ve yükleyin. Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın ve yazılımın cihazınızı tanımasını bekleyin. Yazılım akıllı telefonunuzu tespit ettiğinde bir uyarı mesajı ile karşılaşacaksınız.

Yazılım arayüzünde sol üst kısımda yer alan Read Phone Packages butonuna tıklayın, yazılım akıllı telefonunuzdaki sistem uygulamaları için tarama gerçekleştirecek.

Burada Blocked (Engellenmiş) ve UnBlocked (Engellenmemiş) olarak tanımlanan çok sayıda uygulama listelenecek.

Akıllı telefonunuzdan kaldırmak istediğiniz uygulamaları yanındaki kutucuklara tıklayarak seçin ve ardından sol üst kısımdaki Apply butonuna tıklayın.

Bu işlemi geri almak için işaretlemeyi kaldırmanız yeterli olacaktır. Debloater ile telefonunuzdaki kaldıramadığınız uygulamalardan kurtulabilir ve cihazınızda boş depolama alanı açabilirsiniz. Bu süreçte root erişimine ihtiyaç duyulmamasının avantaj sağladığını belirtelim.





