Android‘li akıllı telefonlarda Tuşların İşlevini Değiştirmek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sistemli akıllı telefonlar kullanıcıların istek ve gereksinimlerine uygun şekilde, yüksek oranda özelleştirilebiliyor. Cihazlardaki donanımsal butonların çalışma şekillerini düzenleyerek butonlara yeni fonksiyonlar kazandırmak mümkün. Root erişimi sağlanmış ve sağlanmamış akıllı telefonlar için izlenebilecek farklı iki yöntem var. Android‘de Tuşların İşlevini Değiştirmek oldukça kolay.

Android: Tuşların İşlevini Değiştirmek – Root’lu Cihazlar

Öncelikle akıllı telefonunuzda root erişimini sağlamanız gerek, bunun için daha önce tanıttığımız araçlardan faydalanabilirsiniz.

Root erişiminin ardından Xposed framework’e ihtiyacınız olacak, Xposed kurulumunu da buradaki rehberimizde anlatmıştık.

Şimdi akıllı telefonunuzda tuşları yeniden haritalandırmak için Xposed Additions adlı Xposed modülünü yüklemelisiniz.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın ve Super User erişimi için onay verin.

Uygulama arayüzündeki Buttons (Configure buttons remap settings) seçeneğine erişin.

Buradan tuşlarla ilişkilendirebileceğiniz tüm ilgili seçenekler karşınıza gelecektir, cihazınızdaki tuşlara dilediğiniz işlevleri atayabilirsiniz.

Android: Tuşların İşlevini Değiştirmek – Root’suz Cihazlar

Öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki butona dokunarak Buttons Remapper uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.

Uygulamayı çalıştırın ve talep ettiği erişim izinleri için onay verin.

Erişim onayını sağladıktan sonra uygulama arayüzü görebileceksiniz. Sağ alt kısımda yer alan + butonuna dokunun ve Short and Long Press‘i seçin.

Buradan fonksiyon atamak istediğiniz butonu ve dilediğiniz fonksiyonu seçin.

İşlem bu kadar basit! Android telefonunuzdaki donanımsal butonu özelleştirmiş oldunuz.





