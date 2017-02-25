Android: Uygulamaların İnternet Kullanımını Görmek

Android‘li akıllı telefonlarda Uygulamaların İnternet Kullanımını Görmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Son yıllarda internet bağlantısına erişim imkanları ve bağlantıların hızları / stabilitesi oldukça iyileşti. Evlerimizde limitsiz geniş bant internet bağlantılarını -her ne kadar adil kullanım kotası gibi bazı can sıkıcı sınırlandırmalar olsa da- dilediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Ofisler, çalışma alanları, kafeler, alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, kütüphane gibi alanlarda da ortamdaki insanların kullanımına açık Wi-Fi bağlantıları bulunuyor. Onun dışında 3G ve 4G şebekeleri üzerinden hücresel veri kullanabiliyoruz. Mobil internet paketleri genellikle 10 GB’ı aşmıyor ve dikkatsiz bir kullanımda paketinizi hızla tüketip ay sonuna dek sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bu nedenle özellikle hücresel veri için internet kullanımını dikkatlice izlemek önemli. Daha önce iPhone‘da Uygulamaların İnternet Kullanımını Görmek için izlemeniz gereken aşamaları anlatmıştık. Şimdi de Android cihazlarda işlemin nasıl gerçekleştirilebileceğine değineceğiz.

Uygulamaların İnternet Kullanımını Görmek

Android’de Settings – Data Usage (Ayarlar – Veri Kullanımı) menüsüne erişin. Buradan aşağı doğru kaydırma yapın, uygulamaların tek tek ne kadar veri kullandığını görebileceksiniz. Burada listeleme uygulamaların internet kullanım miktarına göre, azalan sırada gerçekleştiriliyor; yani en çok veri kullanan uygulamaları kolayca öğrenebiliyorsunuz.

Herhangi bir uygulamaya dokunduğunuzda o verinin tam olarak nasıl kullanıldığına dair daha fazla bilgi edinebiliyorsunuz. Örneğin verinin ne kadarının uygulama açıkken, ne kadarının arka planda çalışıyorken kullanıldığını görebilirsiniz.

Arka planda gerçekleştirilen veri kullanımını sınırlamak için Restrict background data seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Uygulamaların yalnızca Wi-Fi ağlarına bağlanıldığında güncellenmesi için de View App Settings seçeneğine gidin ve buradan Auto-update apps‘i Auto-update apps over Wi-Fi only durumuna getirin.





