Android‘li akıllı telefonlarda YouTube reklamlarını engellemek için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Bildiğiniz gibi YouTube’da video izlerken zaman zaman hayli rahatsız edici olabilen kısa reklamlar görüyoruz. Neyse ki YouTube reklamlarını engellemek için yapılabilecek bir şeyler var. Root erişimi sağlanmış ve sağlanmamış akıllı telefonlarda tercih edilebilecek farklı yöntemler mevcut.

Android: YouTube Reklamlarını Engellemek

Root’lu Cihazlarda Youtube’daki Reklamları Engellemek

Akıllı telefonunuzda root erişiminin sağlanmış olması gerek. Bunun için daha önce tanıttığımız root araçlarından yardım alabilirsiniz.

Aynı zamanda Xposed Installer’ı da ihtiyacınız var. Xposed kurulumuna buradaki rehberimizde değinmiştik.

Şimdi akıllı telefonunuza Youtube Adaway adlı Xposed modülünü yükleyin. Xposed’u çalıştırın ve bu modülü etkinleştirin.

YouTube Adaway uygulamasını çalıştırın ve Hide ads seçeneğini işaretleyin. Videolardaki logoları engellemek için Hide branding, ülke / bölge kısıtlamalarını aşmak için Disable countries restrictions seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.

İşlem bu kadar basit. Artık resmi YouTube uygulamasında video izlerken reklam görmeyeceksiniz.

Root Erişimi Sağlanmayan Cihazlarda YouTube’daki Reklamları Engellemek

Adblock reklam engelleme özelliğine sahip bir web tarayıcısı. Facebook, YouTube gibi sitelerdeki reklamlardan kurtulabilirsiniz. Sayfalar daha hızlı yüklenecek, veri ve pil ömründen tasarruf yapabileceksiniz.

Android işletim sistemli akıllı telefonlarda kullanılabilen Free Adblocker Browser adından da anlaşılabileceği üzere YouTube’daki reklamları engellemek için kullanabileceğiniz bir diğer tarayıcı çözümü.

Akıllı telefon kullanıcılarının yakından tanıdığı Opera Mini YouTube’daki reklamları engelleyebildiği gibi internet gezintilerinizde veri sıkıştırması ile internet kullanımını da önemli ölçüde azaltıyor.





