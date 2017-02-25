Arkadaşlarınız, aile bireyleriniz ve diğerlerinin harita üzerindeki yerini takip etmek ister miydiniz? Kulağa biraz hoş olmayan davranış gibi gelse de çoğu kişi zaten sosyal medya üzerinden yerini paylaşmaya bayılıyor.

GPS Üzerinden Arkadaşlarınızın Yerini Bulun

GPS üzerinden yer takip özelliği senelerden beri var ama Google Latitude gibi ilk nesil örnekler çoktan tarih olup silindiler bile. Ancak buna rağmen Google Play Store ortamında işe yarayan ve beğeni gören seçenekler yer alıyor.

Familonet

Tartışmaya açık biçimde bu alandaki en iyi uygulama. Ücretsiz indiriliyor ve ortalama dört yıldız alıyor. Her ne kadar bu tür uygulamalar halkın beğenisini kazanmasa da, Familonet’in artısı e-posta sormayıp Facebook ya da Google hesaplarınızı şart koşmaması. Yerinizi paylaştığınızda sadece kontak listenizdekiler güncel olarak takip edebilecek. Tek bir butonla paylaşım durdurulabiliyor.

Glympse

Senelerden beri kullanımda olan bu uygulama ofis kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Kısa süreli paylaşıma odaklanıyor. En fazla dört saatliğine paylaşım modu açılabiliyor. Bu yüzden çocuklar ve ebeveynler için ideal değil. Başka şehri ziyaret edenler için uygun.

Foursquare Swarm

Bu uygulama konum paylaşımını bir nevi oyuna dönüştürüyor. Ne kadar fazla sayıda yerde checkin yaparsanız kazandığınız puanlar artıyor. Böylece arkadaşlarınızla yarışıyorsunuz. Dahili mesajlaşma sistemiyle oturum açtığınız yerlerde arkadaşlarla buluşabilirsiniz. Daha günlük bir uygulama ama belirgin durumlarda olması gerektiği kadar kullanışlı değil.

Life360 Family Locator

Bu uygulama kişileri yönetmek için Google+ gibi çemberler kullanıyor. Her bir grupla neleri paylaştığınızı seçebilir ve çemberlere yeni kişiler ekleyebilirsiniz. Her bir çemberde ayrı bir paylaşım haritası geçerli. Teke tek mesajlaşma da var.

GeoZilla Family GPS Locator

GeoZilla, Familonet’in en büyük rakibi. En büyük farksa GeoZilla’nın sosyal ağ entegrasyonu. Bu sayede konumunuzu tüm sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook ve Swarm check’in’leri bu programla eşleştirilebiliyor. En güçlü yanı konum geçmişi.







