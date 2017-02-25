App Store ortamında sayısız e-posta uygulaması var ama biz hala Apple’ın geliştirdiği standart E-posta uygulamasına sadık kalıyoruz. Çok cazip görünmeyip rakip seçeneklerde yer alan farklı özelliklere sahip olmasa da işletim sistemine iyi biçimde entegre olmuş durumda.

iOS: Profesyonel E-Postalaşma İçin İpuçları

iOS ile gelen E-posta uygulaması sade görünse de hiç olmadığı kadar güçlü hale geldi. Az bilinen özelliklerini sizler için derledik…

E-posta adresinizi iOS e-posta uygulamasına eklemek son derece kolay. Ayarlar uygulamasında E-posta kısmına girip hesap ekleme seçin ve servis sağlayıcılardan birini seçip bilgileri girin. Ayrıca birden çok ekleme yaparsanız varsayılanı seçebilirsiniz.

Daha Fazla Klasör

Her bir hesap eklediğinizde yeni bir gelen kutusu eklenir. Uygulamada gelen kutuları listesine geçin ve düzenle komutu verip listeleyin. Bazı klasörleri kapatabilirsiniz. Tüm gönderilenler, eklentili olanlar, bugün gibi faydalı klasörler bulabilirsiniz ve yenilerini ekleyebilirsiniz.

Arşivlemek Yerine Silmek

Mesajları sağa çekip beliren seçeneklerle arşivlemek mümkün ama silmek isteyebilirsiniz. Değiştirmek için Ayarlar uygulamasında E-posta ayarlarında Hesap kısmına girin ve Gelişmişe girip Arşiv ve Silindi kısımlarında sırasıyla Tümü ve Çöp Kutusu seçin. Hemen altındaki Mesajları gönder satırında Arşiv yerine Silinmişler seçilmeli.

Sallayarak Geri Almak

Yanlışlıkla sık sık mesaj siliyorsanız hemen geri almak için telefonu hızla sallayın. Bu çözüm beklenen etkiyi vermiyorsa ana sayfaya Tüm Silinenler ve Tüm Arşivlenenler klasörlerini eklemeyi deneyebilirsiniz.

Bildirimleri Özelleştirin

Az kullandığınız e-posta hesapları olabilir. Bunları diğerlerinden ayrı biçimde görmek isteyebilirsiniz. iOS ile e-posta hesaplarına ayrı bildirimler atanabiliyor. Ayarlar uygulamasında Bildirimlere girip E-posta kısmındaki değişikliklerle istediğiniz hesabı seçip bildirim ve rozetleri kapatabilirsiniz.

Kaydırma Ayarları

Apple, iOS 8 ve sonrasında bu özelleştirmeye destek verdi. Ayarlar içinden E-posta kısmına girip Kaydırma seçeneklerini bulabilir ve sola ya da sağa kaydırma ile çıkacak seçenekleri değiştirebilir ya da komple devre dışı bırakabilirsiniz.





