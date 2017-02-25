WhatsApp‘a önümüzdeki dönemlerde gerçek zamanlı konum paylaşımı özelliği kazandırılabilir. Facebook’un Wave adlı, yakınlardaki arkadaşlara ulaşmayı kolaylaştıran bir araç üzerinde çalıştığı geçtiğimiz aylarda basına yansımıştı. Duruma bakılırsa WhatsApp’a da benzer bir özellik getirilmesi ihtimal dahilinde. Popüler anlık mesajlaşma uygulamasının Beta versiyonunda yer alan yeni bir seçenek uygulamanın arkadaşlar arasında gerçek zamanlı yer takibi için kullanılabileceğini gösteriyor.

WhatsApp: Gerçek Zamanlı Konum Paylaşımı

İlgili özellik uygulamanın Beta sürümünde Live Location Tracking şeklinde adlandırılıyor. Android’de 1.16.399, iOS’te ise 2.17.3.28 versiyonunda bulunmakta. Şu anda çalışma şekli bir kullanıcının kontrol ettiği bir süre boyunca canlı konum izleme özelliğini açmasına izin vermesi şeklinde. Uygulama bir, iki ve beş dakika seçenekleri sunuyor. Bu süre zarfında seçilecek alıcılar tam konumunuzu takip edebiliyor. Ayrıca sınırsız etkinleştirme sağlayan Enabled Indefinitely seçeneği de mevcut.

Gerçek zamanlı konum paylaşımı bir ya da bir grup arkadaşınızla belirli bir yerde toplanmak istediğinizde; farklı bir senaryo olarak da çocukları anlık takip etmek için geliştirilen ücretli ebeveyn uygulamalarına alternatif olarak kullanılabilir.

Seçeneğin uygulanması kullanıcıların konuyla ilgili gizlilik kaygılarını sınırlayacak şekilde tasarlanmış görünüyor. Bu seçenek varsayılan olarak devre dışı durumda, WhatsApp kullanıcıları paylaşımın ne kadar süre devam edeceğini de kontrol edebiliyor.

Benzer bir konum paylaşma özelliği iMessage‘da zaten mevcut. Ancak seçenekler biraz daha farklı. iMessage‘daki Share My Location seçeneği ile konumunuzu bir saat, gün sonuna dek ya da sonsuza kadar paylaşabiliyorsunuz.

Beta sürümde test edilen özelliklerin tümü halka açılmamasına rağmen WhatsApp‘taki gerçek zamanlı konum paylaşımı özelliğinin farklı platformlarda test edilmesi bu özelliğin uygulamanın stabil sürümüne dahil edilme olasılığını güçlendiren bir işaret olarak yorumlanabilir.





