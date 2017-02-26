OS X ile gelen en güçlü özelliklerden biri olan Spotlight arama motoru, bilgisayarınız ya da internette yer alan her içeriği hızlı biçimde arayıp bulabiliyor. Bu özellik bir süreden beri iOS yüklü cihazlarda da yer almakta.

iOS: Spotlight İle Zamandan Tasarruf

Ancak iOS 9 güncellemesinden sonra Spotlight devrim geçirdi ve çok daha güçlü hale geldi. iPhone kullanıcısı olup Spotlight’ın ustası olmak istiyorsanız okumaya devam edin…

Spotlight Erişimi

Ana ekranda aşağı kaydırma yaparak arama satırına ya da sağa kaydırarak daha kapsamlı arama arayüzüne erişebilirsiniz.

Spotlight ana menüsü içinde belirli kısayollar var. Aranan kelimeye bağlı olarak kontaklar, yüklü uygulamalar, müzikler, notlar ve hatta internet arama sonuçları karşınıza çıkacak. Kurduğunuz üçüncü parti uygulamalara bağlı olarak daha fazla sonuç bile elde edebilirsiniz.

Örneğin isterseniz matematik işlemleri yaptırın ya da güncel döviz kurlarına göre para dönüştürün. Sıcaklık birimlerini, uzunlukları dönüştürmek de mümkün. İnternet üzerinden yapılan arama sonuçlarına size yakın sinema salonlarındaki gösterimler de dahil.

Meraklısına maç sonuçları ve hisse senetleri de sorulup bilgi alınabiliyor.

Siri Önerileri

Siri asistana sesli komutlarla emir verilebiliyor ve aynı zamanda arka planda kullanıcının alışkanlıklarını öğreniyor. Spotlight ekranını açınca Siri önerileri de geliyor ki içinde sık aranan kişi ve sık kullanılan uygulama önerileri var.

Daha fazlasına tıklarsanız diğerleri görülebiliyor.

Apple Haritalar Yakındakiler

Apple Haritalar artık epey güncellendi ve iyileşti. iOS 9 sonrasında kendine çeki düzen veren uygulama Spotlight esaslı arama yapıyor. Elde edilen sonuçlarda yakındaki mekanlar farklı kategorilerde listeleniyor.

Hızlı Haberler

En yeni haberleri görmek içinse Spotlight açın ve en yeni haberleri üstte dizili görün.

Spotlight Özelleştirme

Spotlight çalışma şeklini çok fazla değiştiremezsiniz ama arama sonuçlarını sınırlayabilirsiniz. Ayarlar uygulamasında Genel içinden Spotlight aramaya girip arama sonuçlarında çıkması istenmeyen uygulamaları kapatabilirsiniz.







