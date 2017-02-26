iOS kullanan yeni nesil cihazlarda Touch ID adlı parmak izi alıcısı ve teknolojisi karşımıza çıkıyor. Bunu kullananlar memnun olsa da parmak izini zor tanıdığından şikayet edenler de var. Touch ID konusunda iyileştirme sağlayan önerilerimize kulak verin.

iOS: Touch ID Daha Doğru Sonuçlar Versin

Telefonunuzun kilidini Touch ID kullanarak açmak büyük kolaylık ve başarı oranını yükseltebilirsiniz.

Her Parmak İçin Girdileri Ayırın

Gerçekten kolay bir işlem ve cihazınızın ekran kilidini açmak üzere kullanmak istediğiniz parmağı seçtikten sonra buna ait ikincil bir girdi ekleyin. İşlemi bir kez daha takip edin ve parmağınızı tararken ilk seferden farklı yerlerin taranmasına özen gösterin.

Islak Parmak Taraması

Spor salonunda egzersiz yaparken Touch ID parmak izi sisteminin daha kötü sonuçlar verdiğini fark etmişseniz bunun nedeni terleme olacak. Bu sorunu aşmak içinse parmağınız bu şekilde ıslakken bir diğer parmak izi okuması gerçekleştirin. Elbette parmağınızı tamamen ıslak olacak biçimde suya daldırmayın, sadece nemlendirin. Zaten su geçirmez iPhone modellerinde tamamen ıslak parmaklarla Touch ID kullanılmasını önermiyoruz. Yüzeyin çok az ıslanması yeterli olacak.

Soğuk Parmağınızı Tarayın

Bazı kullanıcılardan gelen raporlara göre soğuk parmakların taranması sırasında verim düşüşü gözlenebiliyor. Bu sorun karşınıza çıkıyorsa parmağınızı soğuk bir şişe üzerinde tutup soğuttuktan sonra yeni bir tarama ekleyin. Böylece vücut sıcaklığınız normal olmadığında daha iyi tarama yapılabilir.





