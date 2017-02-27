Android telefonlarda MAC adresi değiştirmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Bağlı olduğunuz bir ağda sizi takip etmek ve tanımlamak için cihazınızın MAC adresi kullanılıyor. Android işletim sistemli akıllı telefonunuzla anonim kalmak istiyorsanız MAC adresi değişikliği yapmanız gerekecek. Anonim kalmak için yalnızca IP değişikliği değil, MAC adresi değiştirmek de şart. Android telefonlarda MAC adresi değiştirmek için izleyebileceğiniz farklı yöntemler mevcut.

Android Telefonlarda MAC Adresi Değiştirmek

Android cihazınızda MAC adresi bilgisini kontrol etmek için Settings > About device > MAC Address yolunu izleyebilirsiniz.

Öncelikle akıllı telefonunuzda root erişiminin sağlanmış olması şart. En iyi Android root araçlarını buradaki rehberimizde tanıtmıştık.

BusyBox uygulamasını Google Play uygulama mağazasında aratarak veya aşağıdaki widget’a dokunarak akıllı telefonunuza yükleyin.

BusyBox’ın ardından Terminal‘i indirin.

Terminal’i açın, su yazıp Enter’a basın. Super User erişimi için onay talep edilirse izni verin. Mevcut MAC adresi bilgisini görüntülemek için busybox iplink show eth0 yazıp Enter’a basın.

Yeni MAC adresi oluşturmak için busybox ifconfig eth0 hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX şeklinde giriş yapmalısınız. Burada X’li kısımlara elbette telefona atamak istediğiniz MAC adresi verisini girmelisiniz.

Yeni MAC adresi bilgisini kontrol etmek için Terminal’de busy box link show eth0 komutunu girmeniz yeterli olacaktır.

Root’lu akıllı telefonlarda MAC adresi değişikliği için ES File Explorer’dan yardım almak da mümkün.

ES File Explorer’ı çalıştırın ve Show Hidden Files seçeneğini etkinleştirin.

EFS adlı klasöre gidin.

WiFi adlı klasörü bulun ve görüntüleyin.

Burada mac.cob ve mac.info adlı iki farklı dosya bulunmakta. mac.cob dosyasını metin editörüyle açın.

MAC adresini göreceksiniz, MAC adresini düzenledikten sonra yaptığınız değişikliği kaydedin.

İşlem bu kadar basit. Android telefonlarda MAC adresi değiştirmek gördüğünüz gibi hiç de zor değil.