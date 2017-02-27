Android Wear 2.0 güncellemesi akıllı saat dünyasında ciddi bir dalgalanmaya sebep verdi. Yeni nesil işletim sistemiyle birlikte kullanıcılardan gelen talepler dikkate alındı ve yenilikler eklendi. Artık akıllı telefon bağlantısı olmadan daha fazlası yapılabiliyor ve saatlerde daha çok tuş var.

Android Wear 2.0’da Donanımsal Tuşları Özelleştirmek

Donanım üreticilerinin akıllı saatlerine ekledikleri daha fazla sayıdaki donanımsal tuş sayesinde kullanım kolaylığı arttı. Buna imkan veren yenilikse Android Wear 2.0 güncellemesi oldu. Üstelik artık bu tuşlar özelleştirilebiliyor. Geleneksel saatlerde olduğu gibi sağa yerleştirilen orta, üst ve alt butonlardan söz ediyoruz. Sola tuş yerleştirme imkanı da var. LG Watch Sport gibi üç donanımsal tuşu olan bir akıllı saatte özelleştirme şöyle yapılıyor:

Saat kadranı üzerinde aşağı doğru sürükleyin ve ayar çarkı sembolüne tıklayın

Aşağı doğru kaydırın ve özelleştirmeye tıklayın

Alta doğru inin ve donanımsal tuşları özelleştirme seçeneğine tıklayın

Değiştirmek istediğiniz donanımsal tuşu seçin

Açılan listede dolaşın ve açılmasını istediğiniz uygulamayı bulup adına tıklayın

Artık bu tuşlara bastığınızda varsayılan uygulamalar yerine sizin seçtiğiniz uygulamalar açılıyor olacak. Bazı uygulamaların her tuşa birden fazla seçenek sunduğunu görebilirsiniz. Örneğin Google Fit uygulamasını başlatmak yerine doğrudan egzersiz kısmını açmasını sağlayabilirsiniz.