Android: Yeni Jest Kontrolleri Eklemek

Android‘li akıllı telefonlara yeni jest kontrolleri eklemek için kullanabileceğiniz araçları tanıyacağız. Android şu an dünyada en yaygın şekilde kullanılan mobil işletim sistemi konumunda. Android işletim sistemli akıllı telefonlar çeşitli ince ayar, araç ve uygulamalarla kullanıcı isteği / beklentileri / gereksinimleri doğrultusunda önemli ölçüde özelleştirilebiliyor. Bazı üreticiler cihazlarına çeşitli jest kontrol seçenekleri ekliyor olsalar da birçok modelde bunu göremiyoruz. Android işletim sistemli akıllı telefonunuza yeni jest kontrolleri eklemek için faydalanabileceğiniz uygulamalara daha yakından bakalım.

Android: Yeni Jest Kontrolleri Eklemek

Quickify – Gesture Shortcuts

Android yeni jest kontrolleri eklemek 1

Hızlıca erişmeniz gereken bir uygulamayı bulmada sorunlar mı yaşıyorsunuz? Belirli kişileri sürekli arayıp mesaj göndermeniz mi gerekiyor? WiFi, zil sesi, Bluetooth’u sürekli kapatıp açmanız mı gerekmekte? Quickify ile rehberdeki kişilere erişmek, uygulamaları çalıştırmak, ayarları etkinleştirip devre dışı bırakmak ve hızlı arama yapıp mesaj göndermek oldukça kolaylaşıyor. Uygulama ile tüm bu işlemler için özel jestler oluşturabiliyorsunuz.

Quickify - Gesture Shortcuts
İndir
QR-Code

Quickify – Gesture Shortcuts
Developer: Hidtechs Pvt Ltd
Fiyat: Ücretsiz

Nova Launcher Prime

Bu ücretli uygulama çok sayıda inanılmaz özelliğe ev sahipliği yapıyor. Uygulamayı yükledikten sonra bu aşamaları takip etmeniz gerek.

Nova Launcher Prime’ın uygulama çekmecesinde yer alan simgesine dokunun, uygulamanın ayarları açılacaktır.

Android yeni jest kontrolleri eklemek 2

Gestures & inputs menüsüne erişin. Buradan cihazınızda kullanabileceğiniz tüm jestler açılacaktır.

Android yeni jest kontrolleri eklemek 3

Dilediğiniz bir jesti ve o jestle yapmak istediğiniz işlemi seçin. Ayarladığınız jestleri etkin şekilde kullanabilmek için bir süre pratik yapmanızı öneriyoruz.

Nova Launcher Prime
İndir
QR-Code

Nova Launcher Prime
Developer: TeslaCoil Software
Fiyat: ₺10,00

Gesture Unlock with Custom Shortcuts – Root’lu Cihazlar İçin

Root erişimi sağlanmış ve Xposed Installer kurulumu gerçekleştirilmiş akıllı telefonlara yeni jest kontrolleri eklemek için Gesture Unlock with Custom Shortcuts adlı Xposed modülü de kullanılabiliyor.

Android yeni jest kontrolleri eklemek 4

Modülü cihaza yükledikten sonra etkinleştirin ve akıllı telefonu yeniden başlatın. Dilediğiniz jestleri oluşturabileceksiniz. Aracın Android Lollipop ve Marshmallow versiyonunu taşıyan akıllı telefonlarla uyumlu olduğunu belirtelim.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir