Android‘li akıllı telefonlara yeni jest kontrolleri eklemek için kullanabileceğiniz araçları tanıyacağız. Android şu an dünyada en yaygın şekilde kullanılan mobil işletim sistemi konumunda. Android işletim sistemli akıllı telefonlar çeşitli ince ayar, araç ve uygulamalarla kullanıcı isteği / beklentileri / gereksinimleri doğrultusunda önemli ölçüde özelleştirilebiliyor. Bazı üreticiler cihazlarına çeşitli jest kontrol seçenekleri ekliyor olsalar da birçok modelde bunu göremiyoruz. Android işletim sistemli akıllı telefonunuza yeni jest kontrolleri eklemek için faydalanabileceğiniz uygulamalara daha yakından bakalım.

Android: Yeni Jest Kontrolleri Eklemek

Quickify – Gesture Shortcuts

Hızlıca erişmeniz gereken bir uygulamayı bulmada sorunlar mı yaşıyorsunuz? Belirli kişileri sürekli arayıp mesaj göndermeniz mi gerekiyor? WiFi, zil sesi, Bluetooth’u sürekli kapatıp açmanız mı gerekmekte? Quickify ile rehberdeki kişilere erişmek, uygulamaları çalıştırmak, ayarları etkinleştirip devre dışı bırakmak ve hızlı arama yapıp mesaj göndermek oldukça kolaylaşıyor. Uygulama ile tüm bu işlemler için özel jestler oluşturabiliyorsunuz.

Nova Launcher Prime

Bu ücretli uygulama çok sayıda inanılmaz özelliğe ev sahipliği yapıyor. Uygulamayı yükledikten sonra bu aşamaları takip etmeniz gerek.

Nova Launcher Prime’ın uygulama çekmecesinde yer alan simgesine dokunun, uygulamanın ayarları açılacaktır.

Gestures & inputs menüsüne erişin. Buradan cihazınızda kullanabileceğiniz tüm jestler açılacaktır.

Dilediğiniz bir jesti ve o jestle yapmak istediğiniz işlemi seçin. Ayarladığınız jestleri etkin şekilde kullanabilmek için bir süre pratik yapmanızı öneriyoruz.

Gesture Unlock with Custom Shortcuts – Root’lu Cihazlar İçin

Root erişimi sağlanmış ve Xposed Installer kurulumu gerçekleştirilmiş akıllı telefonlara yeni jest kontrolleri eklemek için Gesture Unlock with Custom Shortcuts adlı Xposed modülü de kullanılabiliyor.

Modülü cihaza yükledikten sonra etkinleştirin ve akıllı telefonu yeniden başlatın. Dilediğiniz jestleri oluşturabileceksiniz. Aracın Android Lollipop ve Marshmallow versiyonunu taşıyan akıllı telefonlarla uyumlu olduğunu belirtelim.