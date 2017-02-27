Apple iPhone sahiplerinin en büyük kabuslarından biri dahili depolama alanının tükenmesi olmuştur. Kart desteği içermeyen ve üst kapasiteye geçişe yüksek fark isteyen iPhone modellerinin sahipleri sıkı önlemler almak zorunda kalıyorlar.

iOS: Boşa Giden iPhone Alanını Geri Kazanın

Hata yapıp düşüş kapasiteli bir iPhone’a servet yatırmış olabilirsiniz. Bu durumda depolama alanını işgal eden gereksiz dosyaları sık sık silmeniz ve yer açmanız gerekebilir. Tabi bu tür adımları tekrar etmek zaman kaybına dönüşebilir.

Yeni bir ipucu sayesinde 1 GB’a kadar boş alan kazanabilirsiniz! Yapmanız gereken öncelikle Ayarlar uygulamasında Genel kısmına girip Depolama alanına bakarak ne kadar boş alan kaldığını tespit etmek. Ardından bu alandan daha fazlasına gerek duyan bir filmi iTunes üzerinden kiralayıp indirmeye çalışın. Bazı iyi seçenekler 8.86 GB’lık “War and Peace” (1956) ve 10.3 GB’lık “Cleopatra” olabilir. Kiralama emrinden kısa süre sonra yeterli yer olmadığı rapor edilecek.

İşte bu esnada Ayarlar içinden tekrar Depolama içine girince boş alanın birkaç yüz MB arttığını göreceksiniz. Bu işlemi bir kaç kez tekrarlayınca 1 GB ve hatta GB’larca boş alan elde edebilirsiniz! İşlem sırasında telefondaki geçici gereksiz dosyalar siliniyor. Bu yüzden tekrar etmeden önce birkaç dakika beklemekte fayda var.