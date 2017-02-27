Bilim adamları tarafından doğrulanan bir gerçeğe göre kişilerin moral seviyesi performanslarını doğru orantılı biçimde etkiliyor. Beyin yapısını doğru yönde biçimlendirebilenler iyiye doğru yol alabiliyor. Böylece baskı altında kalınsa bile kişinin direnci kırılmıyor.

Motivasyon Arttırıcı Uygulamalar

Performansınızla ilgili düşüşler yaşandığında işleri tekrar rayına oturtabilmek adına kendinizi motive edecek uygulamalardan destek alabilirsiniz. Bu alandaki bilimsel çalışmaları keşfetmek ve denemek istiyorsanız okumaya devam edin…

Affirmation Transformation

Bu uygulama vaatler içeren bir liste sunuyor. 55 farklı vaat için uygun görseller eklenmiş. Telefonu sallayarak rastgele vaat elde edebilirsiniz. Her bir kart ekran kilidi olarak kullanılabiliyor.

Positive Thinking

Positive Thinking uygulamasını farklı kılan özelliklerinden biri sunulan içeriğin miktarı. 35 ayrı başlık altında toplanmış 400’den fazla vaat kartı yer alıyor. Her biri için daha güçlü mesaj içeren görseller de seçebiliyorsunuz. Pozitif yaşam bloglarından gelen mesajlar da gösteriliyor.

Louise Hay Affirmations

Best seller yazar Louise Hay tarafından desteklenen bu uygulama 16 ayrı vaat üzerine anlatımlar gerçekleştiriyor. Sesli beyin dalgaları teknolojisiyle zihnin daha açık olması sağlanıyor. Maalesef sadece deneme sürümü ücretsiz ve beğenenlerin devam için ödeme yapması gerekiyor.

ThinkUp

Profesyonel beyin eğitim tekniklerini esas alan bu uygulamada dahili vaatler listesi yer alıyor. Favorilerinizi seçin ve ardından bunları söylerken sesinizi kaydedin. Size özel önerileri içeren ses kaydını seçmek de olası.

Spirit Junkie

Alarm esaslı uygulama sayesinde her sabah vaatlerle uyanın. Yüzlerce vaat içeren arşivi gezip beğendiklerinizi saklayın. Aynı zamanda önceki günlere ait bilgileri gözden geçirme seçeneği de var.