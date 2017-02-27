Motivasyon Arttırıcı Uygulamalar

Bilim adamları tarafından doğrulanan bir gerçeğe göre kişilerin moral seviyesi performanslarını doğru orantılı biçimde etkiliyor. Beyin yapısını doğru yönde biçimlendirebilenler iyiye doğru yol alabiliyor. Böylece baskı altında kalınsa bile kişinin direnci kırılmıyor.

Motivasyon Arttırıcı Uygulamalar

Performansınızla ilgili düşüşler yaşandığında işleri tekrar rayına oturtabilmek adına kendinizi motive edecek uygulamalardan destek alabilirsiniz. Bu alandaki bilimsel çalışmaları keşfetmek ve denemek istiyorsanız okumaya devam edin…

Affirmation Transformation

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Bu uygulama vaatler içeren bir liste sunuyor. 55 farklı vaat için uygun görseller eklenmiş. Telefonu sallayarak rastgele vaat elde edebilirsiniz. Her bir kart ekran kilidi olarak kullanılabiliyor.

Affirmation Transformation
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Affirmation Transformation
Developer: Sean Gohara
Fiyat: 3,49 TL

Positive Thinking

positive-thinking-app

Positive Thinking uygulamasını farklı kılan özelliklerinden biri sunulan içeriğin miktarı. 35 ayrı başlık altında toplanmış 400’den fazla vaat kartı yer alıyor. Her biri için daha güçlü mesaj içeren görseller de seçebiliyorsunuz. Pozitif yaşam bloglarından gelen mesajlar da gösteriliyor.

Continual Success: Motivation
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Continual Success: Motivation
Developer: Jason Whatson
Fiyat: Ücretsiz

Positive Thinking
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Positive Thinking
Developer: Mindfsck Development
Fiyat: Ücretsiz+

Louise Hay Affirmations

Louise-Hay-Affirmations-app

Best seller yazar Louise Hay tarafından desteklenen bu uygulama 16 ayrı vaat üzerine anlatımlar gerçekleştiriyor. Sesli beyin dalgaları teknolojisiyle zihnin daha açık olması sağlanıyor. Maalesef sadece deneme sürümü ücretsiz ve beğenenlerin devam için ödeme yapması gerekiyor.

LOUISE HAY AFFIRMATION MEDITATIONS: ESSENTIAL AFFIRMATIONS FOR HEALTH, LOVE, SUCCESS & SELF-ESTEEM
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LOUISE HAY AFFIRMATION MEDITATIONS: ESSENTIAL AFFIRMATIONS FOR HEALTH, LOVE, SUCCESS & SELF-ESTEEM
Developer: SuperMind Apps, LLC
Fiyat: Ücretsiz+

LOUISE HAY AFFIRMATIONS
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LOUISE HAY AFFIRMATIONS
Developer: SuperMind Apps
Fiyat: Ücretsiz+

ThinkUp

ThinkUp-app

Profesyonel beyin eğitim tekniklerini esas alan bu uygulamada dahili vaatler listesi yer alıyor. Favorilerinizi seçin ve ardından bunları söylerken sesinizi kaydedin. Size özel önerileri içeren ses kaydını seçmek de olası.

ThinkUp: Positive Affirmations & Motivation Daily
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ThinkUp: Positive Affirmations & Motivation Daily
Developer: Precise Wellness LLC
Fiyat: Ücretsiz+

Spirit Junkie

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Alarm esaslı uygulama sayesinde her sabah vaatlerle uyanın. Yüzlerce vaat içeren arşivi gezip beğendiklerinizi saklayın. Aynı zamanda önceki günlere ait bilgileri gözden geçirme seçeneği de var.

Spirit Junkie
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Spirit Junkie
Developer: Gabrielle Bernstein
Fiyat: 6,99 TL

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