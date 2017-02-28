Android‘li akıllı telefonlar için boyutu 10 MB altında olan 5 mükemmel oyun ile karşınızdayız. Android işletim sistemli akıllı telefon sahiplerinin genellikle küçük boyutlu, basitçe oynanabilen gündelik oyunları tercih ettiğini ve sevdiğini biliyoruz. Konsol veya PC’lerinde yüksek bütçeli, AAA olarak anılan oyunları oynayan kullanıcılar dahi akıllı telefonlarında bu tür oyunlarla eğleniyor. Biz de severek oynadığımız; boyutları ve donanımsal gereksinimleri açısından oldukça mütevazi 5 harika Android oyununu sizlere tanıtalım istedik.

Android: Boyutu 10 MB Altında Olan 5 Mükemmel Oyun

Bubble Blast 2

Bubble Blast 2, bu listedeki en kolay ve bağımlılık yapan oyunlardan birisi. Bu basit bulmacada ekranda birtakım kabarcıklara dokunuyorsunuz ve bu şekilde renkleri değişiyor. Dokunmanız kabarcıkların genişlemesine ve kendilerini en yakın kabarcıklara eklemelerine neden oluyor. Kabarcıklar belirli koşullar altında patlıyor ve onları ortadan kaldırmak için bir zincirleme reaksiyon başlatıyor.

Bubble Blast 2’de harika seviyeler var, sıkılmayacağınızı şimdiden garanti edebiliriz.

Fading Light

Fading Light oyununda ışık solmadan önce labirentte gezinmeniz gerekiyor. Işığı şarj etmek için ışık kristalleri toplamalı ve karanlık hakim olmadan önce bitiş çizgisine ulaşmalısınız.

Sky

Sky’da yüksek skor yapmak için engellerin üzerinden atlıyorsunuz. İleri gitmeye devam ederken altınları toplayıp kendinizi çeşitli engellerden korumanız gerekiyor. Atlamak için bir kez, daha yüksek seviyeye atlamak için iki kez hafifçe dokunun. Oyunda ilerledikçe yeşil kulübeleri geçtiğinizde karakteriniz klonlanacak. Ekstra altın toplamak için yararlı olsa da aynı anda iki karakteri kontrol etmek sizi zorlayabilir.

Poly Path

Poly Path küçük adamları doğru yola yönlendirirken az miktarda dikkat ve odaklanma gerektiren basit bir oyun. İlgili tüplerde renkli noktacıklara rehberlik etmek zorunda olduğunuz klasik bir oyun oynamak eminiz hoşunuza gidecektir. Oyunda her renkteki noktacığı kendisiyle aynı renkteki hedefe ulaştırmanız gerekiyor. Seviyeler ilerledikçe işlerin hayli karıştığını not düşelim.

Armor: Color Circles

Armor: Color Circles top kullanarak daireleri parçaladığımız, eğlenceli ve oynaması kolay bir oyun. Oyunda renkli ve dönen daireler bulunmakta. Topu kullanarak hedef merkezin çevresinde dönen duvarları yıkmalısınız. Tabii bunların bir kısmı yıkılmıyor ve topu engelliyor. Oyunda reflekslerin önem kazandığını söyleyebiliriz.