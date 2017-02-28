Android‘li akıllı telefonlar için En İyi 6 Mavi Işık Filtresi ve Gece Modu Uygulaması ile karşınızdayız. Mavi ışık gün içerisinde organizma için faydalı olsa da akşam saatlerinde özellikle göz yorgunluğuna sebep olmakta. Akşam ve gece saatlerinde akıllı telefonlarımızı yoğun şekilde kullandığımızı göz önünde bulundurursak mavi ışık filtresi ve gece modu uygulamalarının göz sağlığımız açısından önemli olduğunu daha iyi kavrayabiliriz.

Android: En İyi 6 Mavi Işık Filtresi ve Gece Modu Uygulaması

Twilight

Twilight uygulaması gözlerinizin yorulmasının önüne geçmek için ekranın üst katmanına kırmızı bir tabaka ekliyor. Uygulama arayüzünden renk sıcaklığı ve maksimum yoğunluğu ayarlamak mümkün. Çeşitli profiller oluşturabiliyorsunuz; örneğin gece kullanımı için bir profil, ofise gitmeden önce devreye girmesini istediğiniz farklı bir profil hazırlayabilirsiniz.

Darker (Screen Filter)

Uygulama ekranınızın parlaklığını çok düşük seviyelere çekebiliyor ve gölgeleme kanallarını güçlendirerek gözlerinizin yorulmasının önüne geçebiliyor. Ekrana herhangi bir gölgelendirme akışı kanalı koymak için şans tanıyor. Telefonunuzdaki kapasitif tuşların aydınlatmasını azaltabilir ve bildirim alanının parlaklığını bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz.

Blue Light Filter – Night Mode

Araç, ana ekranında kusursuz bir şekilde listelenmiş farklı gölgeleme sıcaklık profilleri sunuyor. Ayrıca bu profiller üzerinde düzenleme yaparak filtrelerin gücünü düzenleyebiliyorsunuz. Gölgeleme profilleri arasında otomatik geçiş yapılması için saat seçimi yapılabiliyor. Blue Light Filter görevini başarıyla yerine getirebilen basit bir uygulama.

Dimly – Screen Dimmer

Dimly burada tanıttığımız diğer uygulamalardan daha kolay kullanılabiliyor. Telefonunuzun çalışmasını olumsuz şekilde etkilemeyecek hafif bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Önemli tüm kontrolleri içeren arayüz bizleri karşılıyor. Filtrenin otomatik olarak etkinleştirileceği zaman dilimini ayarlayabiliyorsunuz.

f.lux (Root erişimi gerektirmekte)

f.lux uygulaması çok sayıda ince ayar seçeneği barındırmakta fakat Android’de root erişiminin sağlanmış olması gerekiyor. Çeşitli aydınlatma profilleri içeriyor ve bunlar robotize edilebiliyor. Çok başarılı bir uygulama olsa da Android 5.0 ve daha güncel işletim sistemli; belirli akıllı telefon modelleri ile uyumlu olduğunu belirtelim.

CF.lumen

Lumen ekranınıza gece gözünüzü yormayacak şekilde filtreler ekleyebilen bir diğer başarılı araç. Root erişimine ihtiyaç duyan seçenekleriyle şaşırtmayı başarıyor. Ekranın parlaklık düzeyini ve filtreleme işlemini akıllı telefondaki ışık sensörü üzerinden ortam aydınlatmasını tespit ederek otomatik gerçekleştirebiliyor.