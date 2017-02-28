Güvenliğe önem verenlerin bir numaralı kuralı uzun ve karmaşık parolalar kullanmak olmalı. Aynı zamanda destek veren siteler ve servislerde iki aşamalı doğrulama sistemi devreye sokularak Authy gibi kod üreticiler ya da en azından SMS’le gelen ikincil kod kullanılmalı.

Android: En İyi Parola Yöneticileri

Öğütleri dinlediniz ve çok sayıda sitede ve serviste birbirinden tamamen farklı, karmaşık yapılı ve uzun parolalara yer verdiniz. Bunları hatırlamanızı kimse bekleyemez. En doğrusu parolalarınızı bir arada depolayan bir parola yöneticisi kullanmak ve buna çok gelişmiş bir master parola vermek. İşte bu alandaki yarışmacılar:

1Password

Bu tür bir uygulamadan beklenen tüm özellikleri içeriyor. AES-256 kriptolama, parola oluşturma, parmak izi güvenliği, her tür bilgi depolama ve cihazlar arası eşleştirme. Android klavyesiyle parolalar yapıştırılabiliyor. Aylık ödemeli sürüme terfi edenlere eşleştirme desteği veriliyor. Kurulum ve kullanım son derece kolay.

LastPass

Genel anlamda 1Password ile benzer özellikler sunuyor. Güvenli kriptolu depolama, parmak iziyle açma, uygulamalarda oturum ve parola bilgisini otomatik girme ve terfi edilip premium üyelik alındığında farklı platformlarda cihazlar arası eşleştirme. Senelik üyelik ücreti 1Password’den çok daha düşük.

Enpass

Parola yöneticiden bekleyeceğiniz özellikleri birleştiren basit bir uygulama. Uygulamalarda otomatik tamamlama, dahili tarayıcı, parmak izi kilidi, parola oluşturucu, en yüksek seviye kriptolama var. Ödeme yapıp premium sürümü alanlara masaüstü ve Chrome uygulamaları hediye ediliyor. Böylece bulut depolama üzerinden eşleştirme devreye giriyor. Veriniz kriptolu olarak eşleştiriliyor ve güvende kalıyor.

Dashlane

Endüstri standardı AES-256 bit şifreleme sunan uygulama aynı zamanda platformlar arası eşleştirme yapıyor ve parola oluşturabiliyor. Kimlik bilgisi, kredi kartı bilgisi, adres gibi diğer güvenli bilgiler de saklanabiliyor. Kendine özel internet tarayıcısını kullanırsanız otomatik tamamlama var ve klavyesini kullanırsanız diğer uygulamalara parolayı otomatik giriyor. Ekran görüntüsü engelleme gibi ilginç özellikleri de var.