Android‘li akıllı telefonlarda GIF aramak ve paylaşmak için kullanabileceğiniz başarılı bir uygulama ile karşınızdayız. İnternet kullanıcıları GIF içeriklerini şüphesiz seviyor. İyi haberler, kötü haberler veya politik mevzular hiç fark etmiyor; GIF görselleri insanların meseleler hakkındaki görüşlerini ve tepkilerini çok iyi şekilde ortaya koyabiliyor. Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi popüler mecralarda da GIF desteği bulunmakta. GIF dosyaları oluşturmak oldukça kolay fakat Giphy ve Imgur gibi servislerde zaten sayısız GIF bulunmakta, yani yeni GIF’ler oluşturmak için çok fazla çaba göstermenize gerek yok. Android işletim sistemli akıllı telefonlarda GIF aramak ve paylaşmak için GIF Share Overlay adlı ücretsiz uygulamadan yararlanabiliyorsunuz. Dilerseniz bu güzel uygulamayı daha yakından tanıyalım.

Android: GIF Aramak ve Paylaşmak

GIF Share Overlay uygulamasına bildirim alanından erişilebiliyor. Araç ekranın üzerinde yüzen bir katman formunda çalışıyor ve GIF içeriklerini kolayca arama ve paylaşma imkanı sağlıyor. Uygulamayı akıllı telefonunuza yükledikten sonra GIF simgesi bildirim alanında belirecektir. Bildirim alanından aşağı doğru kaydırma yapın ve GIF Overlay seçeneğine dokunun.

Uygulamanın yüzen pencere formundaki arayüzü açılacaktır. Arayüzde varsayılan olarak bir reklam görüntülenmekte. Arama kutucuğuna dokunarak ne türde bir GIF bulmak istiyorsanız arama gerçekleştirebilirsiniz.

GIF Share Overlay uygulaması varsayılan olarak 20 sonuç listeliyor. Sonuçlar arayüzde hızlı şekilde açılıyor. Her GIF görseli otomatik olarak yürütülüyor. Daha fazla sonuç görüntülemek için aşağı doğru kaydırma yapabiliyorsunuz.

GIF paylaşmak için dilediğiniz bir görsele dokunun. Ardından arama çubuğunun hemen yanında konumlandırılan paylaşma butonunu kullanın. Android’in paylaşma menüsü açılacaktır, buradan dilediğiniz uygulamayı ve o uygulama içerisinden istediğiniz arkadaşınızı seçebilirsiniz.