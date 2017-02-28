Gizlilik Arttıran Mesajlaşma ve E-Posta Uygulamaları

Belki de sizin için çok önemli olmayabilir ama size ait verilerin internet üzerinden kimlerin eline geçtiği ve ne amaçlarla kullanıldığı önemli bir mesele. Bu mesele hiç bu derece önemli hale gelmemişti ve durum her geçen gün daha da ciddileşiyor.

Android: Gizlilik Arttıran Uygulamalar

ABD’de yaşanan NSA Ulusal Güvenlik Ajansı ile ilgili skandaldan sonra milyonlarca kişiye ait telefon görüşmelerinin nasıl dinlenebildiği ve e-postaların okunabildiği gözler önüne serildi. Kısa mesajlaşma ve sosyal ağlar dahil olmak üzere gönderdiğiniz tüm mesajlar okunabiliyor. Bu servislerin büyük kısmı ABD merkezli olduğundan güvenlik amaçlı arka kapılar yer alıyor. En azından kriptolama desteğinden faydalanarak işlerini zorlaştırabilirsiniz.

Güvenli Mesajlaşma

WhatsApp, Facebook Messenger gibi popüler mesajlaşma uygulamaları kriptolama desteği sunuyor. Diğer yandan çoğu uzmana göre Facebook istediği anda ve talep geldiğinde bu verilerinize erişebiliyor. Buna göre adı geçen iki uygulamaya güvenerek yelkenleri indirmemelisiniz. Google Allo ile uçtan uca kriptolama sunuluyor ama Google kullanıcı verilerini kullanarak kazanan bir firma. iMessage ise harika olsa da Apple kullanıcılarını kapsıyor. Akla gelen en ciddi alternatifse Signal uygulaması. Çok platform destekli ve basit. Rakipler kadar gelişmiş özellikler içeriyor ama şu andaki en iyi seçenek.

Güvenli E-Posta

Gmail, iCloud, Live e-posta hesapları sandığınız kadar güvenli değil. Gerçek anlamda kriptolama söz konusu değil ve zaten bu firmaların böyle bir iddiası da yok. ProtonMail ise en iyi kriptolu e-posta servisi. Basit üyelik ücretsiz ve 500 MB depolama alanı dahil. Aylık ödemeli üyelere çoklu hesap ve daha fazla alan veriliyor. İsviçre merkezli firmanın üzerinde veri paylaşım baskısı yok. Mobil uygulamaları da yer almakta.