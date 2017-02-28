Android’li akıllı telefonlarda Google Play’den yüklenmemiş uygulamaları otomatik güncellemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sistemli akıllı telefonlara uygulama yüklemek için başvurabileceğiniz en zengin kütüphane Google Play mağazasında bulunuyor. En güncel oyunlar, harika üretkenlik uygulamaları ya da yalnızca sosyal ağ uygulamalarına erişmek isteyin; kendinizi bulacağınız adres Google Play mağazası olacaktır. Bazen çeşitli sebeplerle yüklemek istediğiniz uygulamayı Google Play’de bulamayabilirsiniz. Android’de Google Play mağazası dışındaki kaynaklardan APK dosyaları edinmek ve bu dosyalarla doğrudan kurulum gerçekleştirmek mümkün. Herhangi bir uygulama Google Play’in hizmet şartlarını ihlal ettiği için mağazadan çıkarılmış olabilir ya da akıllı telefonunuzu Google servislerinden arındırma kararı almış olabilirsiniz. Google Play mağazasından indirdiğiniz uygulamaların yeni versiyonları çıktığında güncelleme otomatik gerçekleştiriliyor. APK dosyasıyla kurduğunuz uygulamalarda ise bu durum söz konusu değil. Peki Google Play’den yüklenmemiş uygulamaları otomatik güncellemek için yapabileceğiniz bir şey olduğunu söylesek nasıl olurdu?

Google Play’den Yüklenmemiş Uygulamaları Otomatik Güncellemek

XDA kullanıcısı rumboalla’nın geliştirdiği ücretsiz APKUpdater uygulaması yardımıyla Google Play uygulama mağazasından indirmediğiniz uygulamalar için de güncelleme hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol edebiliyorsunuz. APK dosyasını buradan akıllı telefonunuza indirin ve kurulumu gerçekleştirin. Uygulamayı çalıştırın.

Araç güncellemeler için birden fazla kaynağı kontrol ediyor ve unutmamanız için güncelleme kontrollerini zamanlayabiliyor. Android 2.3 Gingerbread ve daha güncel Android versiyonlarıyla uyumlu. Güncelleme tespit ettiğinde bildirimde bulunabiliyor. Dilediğiniz uygulamaları güncelleme kontrolü listesinin dışında tutabiliyorsunuz.

Uygulama ile cihazınızda kurulu olan uygulamaları Google Play’e hiç dokunmadan etkin şekilde yönetebilirsiniz. Bir custom ROM ile kombine ederek Google servislerini hayatınızdan tamamen çıkarmanız mümkün. Google Play mağazası dışından çok sayıda uygulama edinip kullanan root’lu akıllı telefon kullanıcıları için de ideal bir araç.