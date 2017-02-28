iPhone ile gelen en kullanışlı özelliklerden biri herhangi bir gelişmeden anında haberdar olabilmenizi sağlayan bildirim sistemi. Ancak uygulamalar arttıkça bu özellik kontrolden çıkacak biçimde çok sayıda bildirime neden olabilir.

iOS: iPhone Bildirimlerini Kontrol Altına Almak

Apple, iOS güncellemeleriyle bildirimlerin işletim sisteminde her alanda aktif kullanılabilmesine olanak verdi. Ekran kilidinden bildirim merkezine kadar karşımıza çıkar oldular. Ücretsiz uygulama ve oyunlar bildirimlerle kullanıcıları sıkar hale geldiler. Seçici davranarak hangi uygulamaların bildirim verecek önceliğe sahip olacağını kendiniz seçebilirsiniz.

Bir uygulama kurunca ya da ilk kez çalıştırınca sizden bildirimler ve cihaz özelliklerini kullanım için izin istiyor olacak. Dalgınlığa gelip belirli izinleri verdikten sonra pişman olabilirsiniz. Fazla sayıda bildirimden dolayı bunaldığınızda aslında önemli olanları arada kaçırabilirsiniz.

Bildirim Özelleştirme

Ayarlar uygulamasında Bildirimler kısmına girin ve hangi uygulamaların izin istediğini ve verdiğiniz izinleri birer birer görün. Alt başlıklardaki seçenekler sayesinde değişiklik yapıp izinleri kaldırabilirsiniz.

Seçenekler hiçbiri, üstte beliren banner ya da yaptığınız işi yarıda kesip öne çıkan alarmlar.

Uygulama İçinden Bildirim Ayarı

Bazı uygulamalar kısmen faydalı bildirimler veriyor ama kısmen de rahatsız ediyor olabilir. Uygulamanın tüm bildirimlerini kesmeden uygulama ayarları içinden özel ince ayar yapabilirsiniz ama uygulamanın buna destek vermesi gerekiyor. Örneğin Twitter ya da Facebook ayarlarından bildirimlerin ne olunca geleceği seçilebilir.

Böylece tamamen kesmeden sayısı azaltılabilir.

Bildirim Merkezi ve Kilit Ekranı

Bildirimlerin en ağır bastığı yerler olan bildirim merkezi ve kilit ekranı büyük avantaj sağlıyor. Bildirim Merkezine gelecek bildirimleri seçmek için Ayarlar uygulamasında Bildirimler içinden görmek istemediklerinizi kapatabilirsiniz. Benzer ayarlama kilit ekranı için de yapılabilir. Kilit ekranına gelen bildirimi sağa çekip silebilir ya da sola çekip ilgili uygulamasını açabilirsiniz.

Bildirim LED Flaş

Bildirim seslerini bazen duymuyorsanız anında yakalamak adına erişilebilir seçenekleri içinden arka kamera flaş LED’inin yanmasını aktifleştirebilirsiniz.