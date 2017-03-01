Google Noe, Apple Siri, Microsoft Cortana gibi sanal asistan uygulamalarını denediniz ama hiç biri hoşunuza gitmediyse deneyebileceğiniz diğer ücretsiz alternatifler var.

Hiç Duymadığınız Sanal Asistan Uygulamaları

Zaman içinde bu alana yönelik ilgi katlanarak artıyor ve sektöre giren diğer yeni seçenekler dikkat çekmeye başlıyor. Anlaşılan rekabet sadece üç büyük arasında gerçekleşmeyecek…

Hound

Siri, Now ve Cortana başarılı olsa da son derece yavaş işliyorlar. Üçüncü parti alternatif Hound ise çok daha kısa sürede sorularınızı cevaplıyor. Başarılı Yelp entegrasyonuyla yerel işletme bilgilerini etkileyici biçimde sunabiliyor. Mesaj gönderme desteği de olan uygulama sistem genelinde işlemese de başarılı sonuçlar veriyor. Zaman içinde daha iyi hale geleceği ortada.

The app was not found in the store. 🙁 #wpappbox Links: → Visit Store → Search Google

Sirius

Açık kaynaklı Siri alternatifinin amacı veri işleyen yapay zekayı kendi sunucunuza kurmanıza imkan vermek. Bu nedenle yeni başlayanlar değil uzmanlara hitap ediyor. Kaynak kodunu kendinize göre düzenleyip Linux sunucusu kurmanız şart. Bu alanda deneyim elde etmek isteyenler için birebir. http://sirius.clarity-lab.org/

Evi

Sanal asistana basit bilgiler soruyorsanız aradığınız sonucu Evi verebilir. Sizin için müzik çalmak gibi gelişmiş özellikleri olmasa da sorularınızı kısa süre içinde cevaplayabiliyor. Mükemmel sonuçlar vermiyor ama Apple, Microsoft, Google ekosistemine dahil olmayan bir seçenek denemek istiyorsanız ideal.

Cloe

Yemek yiyecek yer ararken önerilere göz atıyor, arama sonuçlarına bakıyorsanız, SMS esaslı asistan Cloe size yardım edebilir ve hatta gerekli olursa yer ayırtabilir. Servisi denemek için bekleme sırasına yazılmak gerekiyor. Ayrıca sesli komutlara cevap vermiyor. http://www.meetcloe.co/