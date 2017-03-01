Podcast akışlarının popülaritesi her geçen gün artıyor. Sonsuz sayıda başlıkla ilgili podcast akışları var ve spordan eğlenceye, teknolojiden suç odaklı içeriklere kadar her türden akış dinlenebiliyor. Podcast’lerle ilgili ana sıkıntıysa başa çıkabilmek…

Podcast Koleksiyonunuzu Kolayca Yönetin

Bir diğer sorunsa podcast’lerin farklı platformlarda sunuluyor olması. Örnek vermek gerekirse SoundCloud podcast’lerini dinlemek hoşunuza gidebilir ama diğer şovlar başka bir ortamda olabilir. Bunun için favori podcast’lerini tek bir yerde toplayabilirsiniz. İşte imkan veren uygulamalar:

Stitcher

Favori podcast’lerinizi tek bir yerde toplayıp size özel bir istasyona dönüştürebilirsiniz. 65 binden fazla şova bir arada yer vererek rakiplerine göz açtırmıyor. Favori podcast’lerinizin en yeni bölümleri anında karşınızda. Anında dinleme imkanınız yoksa sonradan dinlemek üzere çevrimdışı tutabilirsiniz. Sevdiklerinizi Facebook, Twitter, e-posta ile arkadaşlara paylaşabilirsiniz.

Pocket

Pocket uygulamasının ilgi çekici yanı podcast dahil olmak üzere her tür içeriği sonradan tüketmek üzere saklayabilmesi. Pocket yer imi eklentisini tarayıcınıza kurabilir ve işlemi hızlandırabilirsiniz. Aynı zamanda @getpocket.com adresinizi e-posta atarak da linkleri listenize ekleyebilirsiniz. 1500’den fazla diğer uygulamayla entegre olabiliyor.

Podcasts

iOS içeren cihazlara özel olarak geliştirilmiş olan bu uygulama basit görünse de yeni podcast keşfetme, dinleme, organize etme ve eşleştirme desteği veriyor. Gezilebilen podcast listeleri var ve ada ya da başlığa göre sıralanabiliyor. Favorileri sonradan dinlemek üzere çevrimdışı hale getirebilirsiniz. Akıllı çalma listeleri ya da size özel istasyon oluşturabiliyor. iOS işletim sistemiyle dahili geliyor.

Evernote

Web üzerindeki çeşitli podcast’leri toplayabilen uygulama son derece kullanışlı. Web Clipper özelliğiyle web içinde kayıt işlemini kolaylaştırıyor. Chrome eklentisi eklenince bir buton oluşturuyor. Aynı zamanda saklanacak içeriğe etiket, metin eklenip önemli kısımlar işaretlenebiliyor. Evernote hesabınızla eşleştirilen veri cihazlar arasında eşleştiriliyor.