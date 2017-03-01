Google sayesinde internet üzerinden dünya birbirine bağlanıyor. Telefonlara güç veren Google imzalı Android işletim sistemine ek olarak Google imzalı Gmail, Haritalar, YouTube video gibi servisler vazgeçilmez oldular. Bunlara ne derece hakimsiniz?

Yeni Başlayanlara Google, Gmail, Android Eğitimleri

Google ve ürünlerini yakından keşfetmek istiyorsanız çeşitli online eğitimler var. Yeni başlayanlar kısa sürede acemilikten kurtulabilir…

G Suite Eğitimi

Google tarafından geliştirilmiş resmi eğitim merkezinden daha iyisi olabilir mi? Docs, Sheets, Drive, Sliders, Gmail, Calendar, Google+ gibi Google uygulamalarının eğitimleri bir arada. Adım adım rehberlerle detaylarıyla öğrenebilirsiniz. https://gsuite.google.com/learning-center/products/

Daha iyi bir seçenekse tamamen etkileşimli Google Chrome eklentisi. Bunu kullanarak ücretsiz biçimde eğitime devam edebilirsiniz. https://chrome.google.com/webstore/detail/g-suite-training/idkloemkmldbemijiamdiolojbffnjlh

Yaşlılar İçin Gmail

Uzun senelerden beri kullanımda olan Gmail belirli yaştan genç herkesin anlayabileceği bir servis ama yaşlılar zorlanabilir. Outlook kullananlar bile Gmail geçisi sonrasında zorlanabilir. Bu video serisini izleyerek önce temel özelliklerden başlamak kaydıyla Gmail’i derinlemesine keşfedebilirsiniz.

Google Sheets Eğitimi

Google’ın hesap tablosu uygulaması Sheets son derece yeterli ve ciddi bir rakip. Aslında görüldüğünden ve sanıldığından çok daha kolay ve alışması fazla zaman almıyor. Eğitimler sırasında bunalmayacaksınız. https://zapier.com/learn/google-sheets/

Android 6.0 Hızlı Başlangıç Rehberi

E-kitap formatındaki bu rehberle Android 6.0 işletim sisteminin ustalarından biri haline gelebilir ve çevrenizdekilere hava atabilirsiniz. Elbette öncelikle Android 6.0 terfisi almış bir akıllı telefona sahip olmanızı öneriyoruz. https://play.google.com/store/books/details/Google_Inc_Android_Quick_Start_Guide_Android_6_0_M?id=tu6bCgAAQBAJ

OK Google Komutları

Google Now akıllı asistana komutlar vererek hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. En temel ve gerekli olan komutları buradan öğrenin: http://ok-google.io/