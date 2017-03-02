







Android‘de Panoramik Fotoğrafları Instagram Albümü İçin Kırpmak adına izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Popüler sosyal ağ sitesi Instagram kare formundaki fotoğrafları hayli popüler hale getirdi. Hizmette uzun süre yalnızca kare fotoğraflar paylaşılabildi ve Layout tarzında uygulamalar da bu durumu kaldıramadı. Neyse ki daha sonra bu kısıtlama kaldırıldı ve kullanıcılar fotoğraflarını orijinal genişlik ve yükseklik değerlerinde paylaşma olanağına kavuştu. Instagram’da panoramik fotoğraf paylaşmanın önünde bir engel yok fakat sonuçlar pek tatmin edici olmuyor. Son durumda çok yakınlaştırılmış bir fotoğraf elde ediyorsunuz. Neyse ki Android işletim sistemli akıllı telefonlar için geliştirilen Instawide uygulamasıyla Panoramik Fotoğrafları Instagram Albümü İçin Kırpmak mümkün. Bildiğiniz gibi Instagram’a kısa bir süre önce tek bir iletide birden fazla fotoğraf paylaşma özelliği eklenmişti. Yani Instawide ile kırptığınız panoramik fotoğrafları Instagram’da tek bir iletide, albüm şeklinde paylaşabileceksiniz.

Android: Panoramik Fotoğrafları Instagram Albümü İçin Kırpmak









Instawide uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin ve çalıştırın. Galerinizden paylaşmak istediğiniz panoramik fotoğrafı seçin. Sağ üst kısımdaki ok simgesine dokunun. Panoramik fotoğrafı kare ya da dikdörtgen formundaki fotoğraflara kırpabileceksiniz.

Fotoğrafı 10 adete kadar parçaya ayırabiliyorsunuz. Zaten Instagram’da da tek iletide bu sayıya kadar fotoğraf paylaşımına izin verilmekte. Fotoğrafı çok parçaya bölerseniz kesinti de aynı oranda fazla olacaktır. Uygulamanın tek dezavantajı bu.

Kırpmaya hazır olduğunuzda sağ üst kısımdaki yeşil onay butonuna dokunun. Instawide cihazda yeni bir klasör oluşturuyor ve fotoğrafları ilk görsel adının sonuna _1, ikinci görsel adının sonuna _2 gelecek şekilde adlandırarak bu klasöre kaydediyor. Bu sayede fotoğrafları Instagram’da doğru sırayla paylaşmanız da kolaylaşıyor.











