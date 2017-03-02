







Android telefonu farklı bir Android telefonla uzaktan kontrol etmek için kullanabileceğiniz en başarılı uygulamalar ile sizlerleyiz. Bugün tüm dünyada milyonlarca insan Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletleri kullanıyor. Android işletim sistemli birden fazla cihazınız varsa bir cihazdan diğerini uzaktan kontrol etme gereği hissedebilirsiniz. Aynı zamanda yakınlarınız ve arkadaşlarınızın cihazlarındaki problemi çözmelerine yardımcı olmak için de uzaktan bağlantı kurmanız gerekebilir. Dilerseniz Android telefonu farklı bir Android telefonla uzaktan kontrol etmek yararlanabileceğiniz uygulamalara daha yakından bakalım.

Android Telefonu Farklı Bir Android Telefonla Uzaktan Kontrol Etmek

TeamViewer









Bu uygulamaya birçok takipçimizin aşina olduğunu düşünüyoruz. TeamViewer kişisel bilgisayarlarımızda uzak masaüstü bağlantısı için yıllardır kullandığımız bir yazılım. Hizmetin mobil versiyonu Android işletim sistemli akıllı telefonların birbirlerini uzaktan kontrol etmelerine olanak tanıyor. Kullanıcı arayüzü oldukça başarılı, cihazlar arasında bağlantı kurmak için alışılageldik şekilde uygulamanın sağladığı ID ve parolayı kullanmak gerekiyor.

Join.me

Android’li akıllı telefonları uzaktan kontrol etmek için kullanılabilecek bir diğer başarılı çözüm de Join.me. Birçok okuyucumuzun adını duyduğunu tahmin ettiğimiz LogMeIn firmasının geliştirdiği bu uygulama ile arkadaşlarınızın ve yakınlarınızın Android telefonlarında yaşadıkları problemleri çözmek için cihazlarına uzaktan bağlanabilirsiniz.

RemoDroid

Bu popüler uygulama aracılığıyla Android işletim sistemli akıllı telefonunuz üzerinden farklı bir Android telefon, PC ya da Mac’i uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Araç esasında Android TV stick’lerini uzaktan kontrol etmek için geliştirilmiş olsa da Android telefon ve tabletlerle de sorunsuzca bağlantı kurabiliyor.

Android VNC Viewer

Uygulama sayesinde farklı bir Android cihaz ya da VNC server’a bağlanabiliyorsunuz. Ayarları içeri / dışarı aktarma, bağlantı bilgisini kaydetme, yakınlaştırma kontrolü, fare ve klavye kontrolü, VNC sunucu çalıştıran herhangi bir cihaza bağlanabilme gibi çok sayıda özelliğe ev sahipliği yapıyor.

Tablet Remote

Tablet Remote uygulamasıyla Android telefonunuz üzerinden başka bir Android telefon ya da tableti uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Geri, ana ekrana dönüş, menü ve arama girişlerini gerçekleştirebilir; metin girişi yapabilir, ses ve parlaklık gibi seçenekleri uzaktan ayarlayabilirsiniz. Medya içeriklerini oynatıp yürüt / durdur, önceki, sonraki içeriğe geçiş komutlarını verebilirsiniz.











