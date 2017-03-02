







Android işletim sistemli akıllı telefonu SMS göndererek uzaktan kapatmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sistemli cihazlarımızı kendi ihtiyaç ve beklentilerimize göre yüksek oranda özelleştirebiliyoruz. Android’deki özgür ortam kullanıcıların bu işletim sistemini kullanıcı dostu bir seçenek olarak görmesinde önemli rol oynuyor. Bu yazımızda Android‘li akıllı telefonu SMS göndererek uzaktan kapatmak için ne yapmanız gerektiğini ele alacağız. Aşamaları basitçe takip etmeniz yeterli olacaktır.

Android: Telefonu SMS Göndererek Uzaktan Kapatmak

İşlem oldukça kolay ve gerekli seçenekleri yapılandırmak yaklaşık 3-4 dakikanızı alacaktır. Akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulama SMS gönderilerek cihazın uzaktan kapatılabilmesini sağlamakta.

Öncelikle Android işletim sisteminde root erişiminin sağlanmış olması lazım. Cihazınız root’lu değilse daha önce buradaki rehberimizde tanıttığımız araçlardan yardım alabilirsiniz.









Remote Power Off ZIP dosyasını buradan kişisel bilgisayarınıza indirin ve dosyayı genişletin. System > App > Remoteturnoff.apk yolunu izleyin ve APK dosyasını Android’li akıllı telefonunuza aktarın.

Şimdi cihazınıza kopyaladığınız APK dosyasıyla uygulamanın kurulumunu gerçekleştirin. Daha önce etkinleştirmediyseniz Android’de Ayarlar – Güvenlik menüsüne gidin ve buradaki Bilinmeyen Kaynaklar (Google Play Store dışındaki kaynaklardan uygulama yüklenmesine izin ver) seçeneğini işaretleyin.

Enter Current Code kutucuğuna mevcut gizli kod olarak null yazın, daha sonra alttaki iki kutucuğa yeni, kendi belirlediğiniz gizli kodu girin. Change Secret Code butonuna dokunun.

Uygulamanın Super User erişimi talebine onay verin.

İşlem bu kadar! Gizli kodu akıllı telefonunuza farklı bir cihazdan SMS’le gönderdiğinizde telefonunuz uygulama tarafından otomatik kapatılacaktır.









