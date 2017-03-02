







Bir Android telefonun açılışını hızlandırmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Android’li akıllı telefonunuzun açılması çok uzun sürüyorsa ve beklemek için sabrınız / zamanınız yoksa akıllı telefonun açılış sürecini hızlandırmak için yapabileceğiniz bir şeyler var. Dilerseniz Android telefonun açılışını hızlandırmak için yararlanabileceğiniz seçeneklere göz atalım.

Android Telefonun Açılışını Hızlandırmak

Öncelikle akıllı telefonunuzda root erişimini sağlamanız gerek. Android’de root erişimini gerçekleştirmediyseniz bu rehberimizde tanıttığımız araçlardan yardım alabilirsiniz.









Android telefonunuzda root erişimini sağladıktan sonra Root Explorer uygulamasını Google Play mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak cihazınıza yükleyin.

Şimdi Root Explorer uygulamasını çalıştırın ve System klasöründeki Build.prop dosyasını bulun.

Dosyayı telefonunuzda bulunan herhangi bir metin editörü uygulamasıyla açın.

Dosyayı açtıktan sonra ro.config.hw_quickpoweron=true kodunu ekleyin ve yaptığınız değişikliği kaydedin. İşlem bu kadar! Akıllı telefonunuzu kapatıp tekrar açtığınızda açılış sürecinin hayli hızlandığını fark edeceksiniz.

Açılışı Hızlandırmak İçin Kullanılabilecek Uygulamalar

Fast Reboot

Uygulama tüm çekirdek ve kullanıcı işlemlerini (konfigüre edilebilir) kapatarak / yeniden başlatarak yeniden başlatmayı simüle ediyor ve böylece belleği boşa çıkarıyor. Fast Reboot’u kullandıktan sonra telefonunuz çok daha hızlı açılacaktır.

Assistant For Android

Uygulama Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletinizi kolay ve verimli şekilde yönetebilmenize olanak tanıyan harika seçeneklere ev sahipliği yapıyor. Cihazınızın performansını artırmaya yönelik en kapsamlı uygulamalardan biri konumunda. Performans kazanımı ve pil tasarrufu elde edebiliyorsunuz. Başlangıç ayarlarını yönetmeniz de mümkün. Uygulama yardımıyla başlangıç ayarlarını kolayca düzenleyebiliyorsunuz.

Startup Manager

Startup Manager Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletlerde başlangıç ögelerinin sistem önyüklemesi sürecinde devre dışı bırakılması / etkinleştirilmesi işlemine yardımcı olmayı amaçlıyor. Bir ögeyi açılışın dışında bırakmak için uygulama arayüzündeki listeden ilgili ögenin işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır. Değişikliği daha sonra geri almak isterseniz kutucuğu tekrar işaretleyip akıllı telefonunuzu yeniden başlatmalısınız.











